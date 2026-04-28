Popravdě, organizace, které za 24. říjnem 1975 stály, to stávkou nenazývaly. Části to přišlo jako příliš levicové, komunistické, anarchistické slovo. Aby se uklidnily konzervativnější složky ženského hnutí a uchovala jednota, pořadatelský výbor to nazval Ženským dnem volna.
Jeho ráz a dopad byl stejný. Ženy nešly do práce, nechaly děti napospas svým mužům nebo zaměstnavatelům, nechaly práce pro rodiny. Ať se vidí to, co se doteď přehlíželo. A vidělo se – společnost, ekonomika se zastavily.
Byla to tichá revoluce. Revoluce plná pití kafe, kouření a debat o tom, jak zdolat patriarchát, v práci, ve společnosti, doma. Neformálních, vzrušených, zdola. Taky v sobě nesla něco poťouchlosti, zadostiučinění. A hlavně hodně ambicí čelit nespravedlnosti a změnit svět.
Ať se ukáže
Poprvé onen návrh zazněl od radikálního feministického uskupení Rødstrømperne, Rudé punčochy, iniciativy mladých žen. Bylo jim od dvaceti do čtyřiceti, byly vzdělané, pracovaly ve školství, v kancelářích. A frustrovalo je, jak s nimi zachází společnost i výplatní pásky. Usilovaly o právo na potrat, rovné mzdy mužů a žen, uznání domácí práce, vzdělávání o sexuálním životě a reprodukci.
Stály politicky nalevo a sílily. O stávce, která by nasvítila ženské postavení ve společnosti, uvažovaly od začátku sedmdesátých let, jejich realismus však bránil, aby úvahy překročily kategorii stále odkládaných plánů. Ostatně, Rudé punčochy samotné byly příliš radikální, zarážely i starší ženy, které se, jak líčí islandská historička Ragnheidur Kristjansdottirovám, snažily osvojit umění být perfektní hospodyní. I s jejich tradičními návyky Rudé punčochy otřásaly.
V roce 1975 se však objevila příležitost, Spojené národy ho vyhlásily Mezinárodním rokem žen a islandské etablované ženské organizace se musely zeptat: je co slavit? Rudé punčochy nabídly odpověď: je za co bojovat. A jejich návrh na stávku si začal získávat podporu i sympatie, nakonec sdílení, účast a nadšení. Především u žen ze špatně placených pracovních míst, pečovatelek, dělnic z továren na rybí konzervy.
Část ženského hnutí se slova stávky bála, místo ženské stávky, „kvennaverkfall“, dostal 24. říjen 1975 do záhlaví titul „kvennafrí“, tedy „ženský den volna“. Říká se mu ovšem tak i tak. A islandští muži o něm mluvili jako o „dlouhém pátku“, protože jim dal zabrat tak, že si záhy přáli, aby skončil.
Cesta k němu však byla dlouhá a plná výzev. Stávkový plán čelil posměškům v médiích („Bude se to týkat i ložnic?“), mnozí muži se na agitátorské a organizátorské úsilí, které ženy podnikaly po své pracovní době a práci doma, dívali s povýšenou přezíravostí jako na hloupoučkou zhůvěřilost: Co to je za nesmysl a čeho asi tak chtějí dosáhnout? Někteří zaměstnavatelé vyhrožovali, že budou za rebelii na pracovišti propouštět.
Boj o srdce a mozky vedl nejprve osmičlenný ženský výbor, byla v něm například švadlena, dělnice z rybárny, učitelka, pečovatelka, žena v domácnosti, bytová designérka, šel křížem krážem politickou příslušností. Nakonec se rozrostl na padesátku žen. Přidaly se odbory, nejzapáleněji ty pečovatelské. Především šlo však úsilí skrze komunity, ulehčovaly to místní vazby, které jsou na Islandu tradičně pevné a efektivní.
Dělnická feministická královna
Takže se 24. října 1975 Island zastavil. Nefungovaly školy, školky. O kluky a holky se doma matky nepostaraly – nebyly tam. Co s dětmi? Muži museli zůstat doma, a tedy dezertovat z pracovišť rovněž. Když rozhlasové stanice obvolávaly domácnosti, aby zjistily, co udělal den volna s odlehlými oblastmi, brali telefony – muži, píše BBC.
Jiní páni si potomky brali do práce. Na jejich pracoviště tak vpadávaly pytle blech, neposední hoši a dívky, co hbitě nevynechávaly příležitost se všude zvědavě plést a překážet. Když rebelující ženy poslouchaly rozhlasové zprávy, usmívaly se – za moderátory se ozývalo dětské štěbetání, dětské migraci se neubránila ani novinářská pracoviště. Někteří zaměstnavatelé nakupovali ve velkém sladkosti, pastelky, papíry, aby děti zaměstnali. Další muži upláceli starší potomky, aby na ty mladší dohlíželi doma. Nikdo nevařil – z prodejen se vykoupily zásoby párků, tehdejšího oblíbeného jídla, co se nemusí připravovat.
Zastavily se úřady, nefungovalo telefonní spojení, na lodi mířící do Sovětského svazu se zabarikádovaly uklízečky. Když ženy, které pracovaly na bankovních přepážkách, viděly, že byli jejich prací „potrestaní“ muži – manažeři, bavily se tím, že si houfně chodily ke svým přepážkám vyřizovat všechno možné, jen aby jim práci neulehčily. Stály továrny, zavřely se obchody, nebo fungovaly na poloviční režim.
Ženy společnost na den paralyzovaly – jejich protestu se účastnilo devadesát procent slečen a paní. Co dělaly? Pamětnice vzpomínají, že si užívaly – toho, jak silně dosvědčily, že společnost stojí i na jejich práci, že to ony se, aniž by za to byly placené, starají o to, aby zaměstnavatelé měli pracovní sílu, že to ony samy pracují, a dostávají za to menší peníze než muži. Čtyřiadvacátého října ženy nepracovaly, poslouchaly rádio, pily kafe, kouřily a mluvily o tom, co vše chtějí změnit.
K diskuzím a plánovaní předkládal výbor „dne volna“ deset bodů – důvodů, proč se ozvat: Protože když je žena v domácnosti, má se za to, že „nepracuje – jen se stará o dům“. Protože když se hledá někdo na extra špatně placenou práci, inzeruje se to jako pracovní místo pro ženy. Protože průměrný plat ženy v sektoru obchodu je jen 75 procent mužské mzdy. Protože u moci jsou muži, kteří nejsou schopni nebo ochotni uznat, že školky jsou nezbytnou součástí moderní společnosti.
V Reykjavíku se na demonstraci sešlo pětadvacet tisíc žen. Její královnou se stala pracující žena Aðalheiður Bjarnfreðsdóttirová. Prostá paní se vyjevila jako působivá řečnice, svůj projev říkala bez poznámek, spatra, protože z ní mluvily dlouholeté úvahy, zkušenosti, pocity, kritika, odsudky. „Odnepaměti tento svět řídili muži – a jak vypadá?“ tato slova se davu zapsala do myslí nejsilněji. Paní Bjarnfreðsdóttirová se stala emblematickou, jako skvostná řečnice a jako běžná pracující – doklad, že feminismus není zábavou pro aktivistky ve věži ze slonoviny, že žije na pracovištích, v sousedstvích. „Ženy se probouzejí!“ oznamovala Aðalheiður Bjarnfreðsdóttirová.
Na reykjavické demonstraci se sešla polovina žen, které v oblasti hlavního města žila, shromáždění a debaty se však konaly docela všude, v nejzapadlejších končinách. Hnutí žilo. Povedlo se mu postavit mosty mezi ženami z různých pracovních sektorů, různých politických sympatií, odlišných částí společnosti. Spojoval je stejně snímaný útlak i zájem čelit mu, konečně.
„Atmosféra byla neuvěřitelná,“ vzpomíná v listu The Guardian Annadis Rudolfsdottirová. Bylo jí tehdy jedenáct, sledovala, jak do práce nešla její matka, ani matky jejích kamarádek, zuřila, že jí účast na demonstraci rodiče zakázali, a dodává, že se onoho dne stala feministkou. „Jako mnohé ženy mojí generace,“ říká. „To je přesně svět, který chci, budujme nový svět, společnýma rukama silných žen všech zemí,“ zpívalo se na demonstraci v její hymně Kupředu, holky.
A co muži? Snažili se přežít pátek. Ženský podnik však obecně respektovali, rozbroje se nekonaly. I když akce samozřejmě rezonovala. „Proč jí dovolíš takhle na veřejnosti povykovat? Já bych své ženě takové věci nikdy nepovolil,“ kritizoval podle BBC muže jedné z řečnic kolega. „Není to ženská, která by si kdy vzala někoho jako ty,“ zasáhla odpověď terč stoprocentně přesně.
Jeden den nemohl změnit vše. Ale s něčím pohnul. Druhého dne byly noviny článků o postavení žen (najdete je v archivu organizačního výboru ve dvou sešitech, tady a tady). Jeden z největších islandských deníků Morgunbladid nespal doslova o ničem jiném: ženy sazečky souhlasily s tím, že vydání v noci připraví, ale jen když vyjde v polovičním rozsahu a bude psát jen o stávce.
Jenže ne všechny aktérky byly spokojené. Dojmem z vyvedeného dne se nechtěly nechat opít Rudé punčochy.
Jenže: den volna jako politická kastrace
Byla to party, ale to je tak všechno. Promarněná šance, kritizovaly Ženský den volna. „Skutečnost byla taková, že ženský den byl rozplizlý, chabý, byla to je show,“ litovala v rozhovoru v roce 1978 Vilborg Dagbjartsdóttirová. Cílem organizace bylo podle Vilborg Harðardóttirové využít příležitosti a vytvořit silné ženské politické hnutí, které by se opíralo o pracující s nízkými příjmy. Rozhodné, soustředěné, se strategií, plánem.
Místo toho nešel Ženský den volna za hranice jednoho zvolání, emotivního, ale pro dobro naprosté jednoty velmi obecného a symbolického. „Bylo to jako když vyrazíte s dětmi oslavu islandského národního svátku,“ nešetřila kritikou další členka Rudých punčoch Guðrún Helgadóttirová. „Naše hnutí to vykastrovalo,“ shrnula tři roky po Ženském dnu volna jejich kolegyně Dagbjartsdóttirová.
Jejich kritika je však uměřená. „Přesto platí, že ženy zjistily, že jsou silou. Bylo jich hodně a byly silné. Seznaly, že dovedou být solidární jedna s druhou,“ uzavírá Dagbjartsdóttirová.
A poté...
Fakt, že ženy zastavily provoz firem, institucí i rodin, nebo ho přinejmenším ochromily, však nešel zakrýt. Jejich roli, postavení, podmínky nešlo přehlížet. Pomohlo to k postupným úpravám. Vznikla ženská politická strana. Pět let po onom dni se prezidentskou hlavou země stala – žena.
Vigdís Finnbogadóttirová byla rozvedená, matka samoživitelka, energická, sebevědomá. Se smyslem pro humor. „Jak může řídit zemi někdo takový?“ vmetl jí při jedné inzultaci někdo do obličeje s narážkou, že prodělala po rakovině prsu masektomii. „Neplánuji tuto zem kojit,“ odtušila. Ve volbách porazila tři mužské kandidáty, vyhrála i dvoje následující.
Tamní Farmářské sdružení poprvé po 140 letech své existence otevřelo dveře ženám farmářkám. Začalo se mluvit o mzdových podmínkách pracujících žen, genderové násilí ženské hnutí vytahovalo z hranic manželství a rodin, kde na něj nebylo vidět.
Dnes Island dlouhodobě září na prvním místě žebříčku mzdové rovnoprávnosti mezi muži a ženami, bývá premiantem i ve vyváženém poměru zastoupení mužů a žen v parlamentu. Častuje se přívlastkem „nejfeminističtější“ země světa.
Tamní členky ženského hnutí však protestují proti aureole ženského ráje. Mzdová propast v téř že profesi v posledních letech roste, na ženy často zůstávají hůře placená místa. Více než čtyřicet procent žen zažilo genderové nebo sexuální násilí. Studie v roce 2018, upozorňuje Al Jazeera, zjistila, že jedna ze čtyř žen byla znásilněna nebo sexuálně napadena, většina případů se nedostala před soud.
„Sexismus a způsob uvažování stranící mužům jsou v našich komunitách stále zakořeněny,“ cituje magazín Ms. Elva Hrönn Hjartardóttirovou z organizace UN Woman Iceland.