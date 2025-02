Uhlí, mzdy a vraždění. Stávka v Herrinu skončila surovým masakrem

Lesní dělník si to červencové ráno roku 2002 krátil cestu do práce remízkem. Když se opět ocitl na úzké cestě lemované stromy, zarazil se. V těsné blízkosti pěšiny ležela žena. Její nahé tělo bylo...

Začala jako striptérka, propadla programování, stala se majitelkou po dlouhé roky nejúspěšnějšího erotického webu. A převratného. Danni Ashe byla Jeffem Bezosem devadesátých let. Psala dějiny...

Práci ve vinohradu jako kluk nesnášel, zato dnes by tam byl nejraději pořád, líčí pro Magazín Víkend DNES. Jan Stávek z Němčiček navázal na rodinnou tradici vinařů, je čtvrtou generací.

Mnohé žebříčky ho jmenovaly sexuálním trendem pro letošní rok. To proto, že už delší dobu létá jako fantóm říší sexuálních praktik. Fantóm je přiléhavé slovo. Gooning má nabízet něco víc než „pouhé“...

„Přijeli jste moc rychle, ještě večeřím.“ Kuriózní případy zneužití záchranky

Co je to žlutý taxík? Ve zdravotnickém slangu situace, kdy lidé volají na tísňovou linku o vyslání záchranky k neadekvátním případům. Někdo ani nechce záchranku zneužít, udělá to jen z neznalosti....