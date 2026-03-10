Helmy vedou ke zraněním, nehody způsobuje los, ukazují statistické klamy

Statistika umí být klamavá. Helmy mají chránit naše hlavy, přesto po jejich zavedení vzrostl počet zranění. Nejčastější příčinou úmrtí těhotných žen jsou násilné trestné činy. Připravte se na výběr nejzajímavějších statistických paradoxů, které vám zamotají hlavu.
Statistika umí být klamavá. Helmy mají chránit naše hlavy, přesto po jejich... Ten fenomén byl poprvé pozorován a studován v USA, ale stejný varovný trend je... Je to paradox. Neměly by helmy hlavy vojáků chránit? Jenže helmy právě to... Podobný paradox dobře známe i z civilní dopravy. Když se začal masově zavádět... Řidiči se za volantem začali cítit bezpečněji a jezdit rychleji, riskantněji.... Z podobného košíku matoucích, ale docela pravdivých informací vychází i zpráva,... Ve skutečnosti je to velká pocta naší vyspělé medicíně a vysoké úrovni... Velmi podobnému klamu čelí i onkologie. Zdá se například, že dramaticky roste... Ne. Znamená to hlavně, že dnes máme mnohem lepší screeningové metody. Že mnohem... Žít v Bostonu? To v 80. letech nevypadalo jako rozumný nápad. Statistiky jasně... Až rozdělení dat o pacientech podle věku a přístupu k nemocnicím odhalilo celý... Následující informace vám náladu nezlepší, ale teoreticky by vám mohla dodat...

