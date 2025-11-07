První Slované přáli jáhlové kaši. Nahradila zde germánské vepřové flákoty

Jejich jídelníček stál na prosu, medu, mléku. Živila je jáhlová kaše. Stravovací návyky prvních Slovanů při jejich příchodu na naše území odhalil nový výzkum. Vyjevil, jak přepsaly zdejší gastronomii, jak se lišily od její germánské podoby. Je významný, protože průkopnicky přibližuje obrysy velké migrace národů na začátku středověku.
I tuto lebku vydalo pohřebiště z velkomoravské doby. v Hradišti u Znojma. I velkomoravská říše měla jáhlovou kaši na špici svého jídelníčku. Její obliba přetrvala od příchodu Slovanů dlouho.

Velká migrační vlna vyvrcholila v šestém století našeho letopočtu, kdy území dnešního Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska opustili jeho dosavadní obyvatelé, germánští Langobardi a převalili se do dnešní Lombardie na severu Itálie. K stěhování měli důvod, obávali se avarských nájezdů.

Na území východní, střední a jižní Evropy se však nakonec prodraly z východu slovanské skupiny. O tom, jak konkrétně se jejich expanze odehrála, přitom nevíme stále moc. Mnohem méně než o tažení Hunů nebo právě Langobardů.

„Jedním z důvodů je, že první slovanské komunity po sobě zanechaly jen málo hmotných, archeologických památek. Své mrtvé spalovaly, stavěly pouze jednoduchá obydlí a vyráběly málo zdobenou keramiku. Nevznikalo nebo se nedochovalo písemnictví, a záznamy přímo od Slovanů se tak objevují až po několika staletích od jejich údajného příchodu,“ poznamenává Zuzana Hofmanová z Ústavu archeologie Masarykovy univerzity a Max Planck Institutu v Lipsku.

Slovanská migrace byla a stále je méně prozkoumaná než stěhování jiných skupin zkraje středověku.
Na výzkumech se podílela Zuzana Hofmanová a Jiří Macháček.
Staří Slované, jejich nádoby a maketa jejich obydlí, představila archeoložka Renáta Přichystalová.
Světlo na slovanskou migraci vrhly tři aktuální studie, na všech se přitom podíleli právě vědkyně a vědci z Brna. Práce naznačují, jak odlišně, sofistikovaněji ve srovnání s migrací jiných skupin slovenská expanze probíhala. Poznamenávají, že neexistovala jediná slovanská identita a jeden její migrační příběh.

A brněnský výzkum rovněž načrtává, jak radikálně u nás slovanské migrantské komunity proměnily gastronomii raného středověku.



