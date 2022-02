Trenky vs. slipy. Co o vás vypovídá vaše spodní prádlo

Ano, na světě jsou tisíce důležitějších věcí. Nekonečná pandemie covidu, vojenské napětí na Ukrajině, hrozící globální oteplování, energetická krize… A právě proto, abychom se nezbláznili, je někdy očistné ponořit se do zdánlivých banalit.

Na rozdíl od džínů, sukní, košil nebo šatů si spodní prádlo asi jen málokdo vybírá na základě promyšlené úvahy. Na nahé tělo prostě natáhneme to, na co jsme zvyklí a co je nám příjemné.