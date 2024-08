Profesor na prostitutku vydělával den, nádeník dva, zmapoval spisovatel

Ve vašich knihách se objevují situace z vícero časových období, jež dělí třeba i dvě stě let. Lišilo se uvažování lidí v různých dobách?

Lišilo. Vyzkoušel jsem si to na knize Sběratel sněhu, kde jsou tři dějové linie. Střídají se dvacátá a padesátá léta minulého století a současnost. Do každé konkrétní doby se snažím dostat tak, že se obklopuji dobovými věcmi a knížkami, čtu si o tom období a hraju si s tehdejším jazykem. Když si tu dobu nastudujete, není tak těžké se do ní přepnout.

Jedna moje prateta, pradědečkova sestra, která žila v Praze, se starala o veřejné záchodky a při tom dělala i prostitutku. Udělalo mi radost, že tu špínu, o níž píšu, máme i takhle blízko v rodině.