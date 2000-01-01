náhledy
Pořád žijí mezi námi. Spiritistické hnutí s moderní dobou nezemřelo. Ve vesničce Lily Dale v americkém státu New York pořád žije. A žijí tam i duše těch, jejichž těla z pozemského světa odešla. Tamní prověřená a registrovaná média s nimi dovedou mluvit.
Nachází se na břehu jezera Cassadaga, na severozápadě státu New York. Je to malebné místo, ráz mu dodnes dává viktoriánská architektura devatenáctého století.
Dnes v něm žije na tři stovky lidí. Ročně sem však na veřejné i soukromé seance, demonstrace existence duchů, přednášky, kurzy přijede až dvacet tisíc lidí.
Spiritisté si Lily Dale vyhlídli v druhé polovině devatenáctého století. Podle kronikáře městečka Rona Nagyho se sem začali sjíždět v roce 1873. Nejprve na pikniky a venkovní shromáždění.
Posléze vznikaly první domy. V roce 1903 přijalo místo název Město světla, o tři roky později se změnilo na Lily Dale.
Moderní spiritismus se v Americe rozvíjel po tragické občanské válce, která po sobě nechala spoustu mrtvých a pozůstalých – jimž dával naději, že se zemřelými nemusejí ztratit kontakt navždy. Svědčil mu i rozvoj masových médií. Jedněmi z jeho protagonistek byly sestry Foxovy, byť se později doznaly k podvádění.
V Lily Dale měly spoustu věrných. Toto je Floy Cotrellová, ukazuje skříňku, z níž mluví duch zavražděného obchodníka Charlese Rosmy. Mezi místními byl oblíbený i jiný její duch, známý jako Strýček Ike.
Duchové městečko neopustili dodnes. A vlastně, jako by sem patřili. Lily Dale dýchá nostalgií, klidem starých časů.
Shromáždění Lily Dale, jak se komunita nazývá, čítá na čtyřicet registrovaných a praktikujících médií.
Paní Lauren Thibodeau je jedním z nejproslulejších psychických médií. Spojení s anděly, duchy, zemřelými nabízí jako vystudovaná doktorka psychologie. Podle svých slov spolupracuje i s policejními orgány, navzdory výzvám, které to přináší, jak přiznává.
„Žádné druhé takové místo na světě není. Lily Dale je magické místo,“ soudí Sharon Anne Klingerová, i ona nabízí služby jako medium.
Standardy pro registraci stanovuje Liga médií. Dostane-li uchazeč, uchazečka šanci, čeká je rok testování. Projdou-li do druhého roku, musí na jeho konci projít závěrečnou zkouškou.
Především však přijíždějí ti, kteří mají vážný, osobní důvod: touží se spojit se svými zemřelými.
