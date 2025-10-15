Srdce spiritismu. V Lily Dale žijí psychická média a mluví tam andělé

Autor:
Pořád žijí mezi námi. Spiritistické hnutí s moderní dobou nezemřelo. Ve vesničce Lily Dale v americkém státu New York pořád žije. A žijí tam i duše těch, jejichž těla z pozemského světa odešla. Tamní prověřená a registrovaná média s nimi dovedou mluvit.
Pořád žijí mezi námi. Spiritistické hnutí s moderní dobou nezemřelo. Ve... Nachází se na břehu jezera Cassadaga, na severozápadě státu New York. Je to... Proslavilo se však něčím jiným, duchovním založením svých obyvatel. Dnes v něm žije na tři stovky lidí. Ročně sem však na veřejné i soukromé... Spiritisté si Lily Dale vyhlídli v druhé polovině devatenáctého století. Podle... Posléze vznikaly první domy. V roce 1903 přijalo místo název Město světla, o... Moderní spiritismus se v Americe rozvíjel po tragické občanské válce, která po... V Lily Dale měly spoustu věrných. Toto je Floy Cotrellová, ukazuje skříňku, z... Duchové městečko neopustili dodnes. A vlastně, jako by sem patřili. Lily Dale... Jako by pořád vězelo v devatenáctém století. Média, která dovedou zprostředkovat komunikaci se zesnulými, v něm žijí pořád. Veřejné vývěsky nabízejí jejich seznam.

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Smyslnost, živly, emoce. Kalendář Pirelli uvede i Adrii Arjonu

Ponese se v silné lince, propojí člověka, jeho vize, pocity, touhy po emancipaci, s ukotveností v přírodě a jejích živlech, v času a prostoru. Kalendář Pirelli pro rok 2026 nabídne představy,...

Vtírala se do přízně celebrit. Slavný herec skončil jako psanec, vinili ho z její vraždy

Premium

Původně dětský herec Robert Blake se vypracoval do rolí výrazných postav na obou stranách zákona včetně detektiva v oblíbeném seriálu sedmdesátých let Baretta nebo vraždícího tuláka v dramatu...

Vyskočil s výkupným z letadla. V obleku. Víc o něm Amerika už 53 let neví

Jeho čin zůstává jediným nerozřešeným případem únosu letadla ve Spojených státech. Právě proto i po více než padesáti letech vzrušuje. Kdo se skrývá za jménem Dan Cooper a jak dopadl, jsou otázky,...

Z erekce jsme nedělali vědu, říká režisérka castingu Naked Attraction

Na nahotu je štáb připravoval hned při castingu. Doporučoval, aby o své účasti v nahé seznamce řekli předem rodině, aby si ujasnili, zda jim nezboří pracovní vztahy. „A úzkostlivě jsme hlídali, aby...

Forrest Gump, Četa: filmy, na nichž Pentagon odmítl spolupracovat

Když se natáčí film z vojenského prostředí, spolupráce s armádou zajistí úroveň, odbornost, autenticitu. Jenže americký Pentagon má svoje kritéria. Mnohé spolupráce se tak Hollywood musel vzdát.

Srdce spiritismu. V Lily Dale žijí psychická média a mluví tam andělé

Pořád žijí mezi námi. Spiritistické hnutí s moderní dobou nezemřelo. Ve vesničce Lily Dale v americkém státu New York pořád žije. A žijí tam i duše těch, jejichž těla z pozemského světa odešla. Tamní...

15. října 2025

Forrest Gump, Četa: filmy, na nichž Pentagon odmítl spolupracovat

Když se natáčí film z vojenského prostředí, spolupráce s armádou zajistí úroveň, odbornost, autenticitu. Jenže americký Pentagon má svoje kritéria. Mnohé spolupráce se tak Hollywood musel vzdát.

14. října 2025

Jak si bezvládí vzal do rukou samozvaný král. Bláznivý rolník Jakub přesvědčil davy

Premium

Zjevil se před 580 lety v nejisté době po husitských bouřích. Zakotvil ve Stadicích, v bájném rodišti Přemysla oráče, a prohlásil, že je nový český král, Bohem povolaný. Kdo byl Jakub ze Stadic,...

13. října 2025

Onanii chtěl vymýtit i stravou. A světu dal pan Kellogg cornflakes

Je to příběh, který volá po zjednodušení, po zkratce. Jeho základní prvky jsou však skutečné. Reformátorské úsilí o život v čistotě, hledání zdravé stravy, boj proti masturbaci, holistický náhled na...

13. října 2025

„Brali části těl a jedli je.“ Když rozzuření Nizozemci roztrhali premiéra na kusy

Premium

Narodil se před 400 lety, jmenoval se Johan de Witt a patřil ke klíčovým postavám rodícího se samostatného a pokrokového Nizozemska. Jeho konec však dodnes Nizozemci považují za ostudu. Rozzuřený dav...

12. října 2025

Příběh moci, nádhery i krutosti. Mayové fascinují nejen rituály či brutálním sportem

Premium

Duchové pralesa. Pozorování kosmických těles. Krvavé rituály. Ohromující stavby, jako třeba dávné mayské město Chichén Itzá ukryté uprostřed pralesa, které je na úvodním snímku. Nejbrutálnější sport...

12. října 2025

Vtírala se do přízně celebrit. Slavný herec skončil jako psanec, vinili ho z její vraždy

Premium

Původně dětský herec Robert Blake se vypracoval do rolí výrazných postav na obou stranách zákona včetně detektiva v oblíbeném seriálu sedmdesátých let Baretta nebo vraždícího tuláka v dramatu...

11. října 2025

Základ je mít mapu, i papírovou, říká šéf horské služby

V horské službě slouží sedmatřicet let. Prošel s ní změny, technologické modernizace, početní nárůst. Pořád však platí, že základem je vztah k horám, říká náčelník horské služby René Mašín.

11. října 2025

Dolů na čtyři, to je kvadrobik. Imitovat zvířata je fitness hit a není to podvod

Premium

Dá zabrat středu těla, zapojí celé svalové skupiny, prospěje kardiovaskulárnímu systému. Jen vyhlíží extravagantně. Kvadrobik je nový trend, cvičenci při něm běhají, cválají, skáčou na čtyřech. Ovšem...

10. října 2025

Z erekce jsme nedělali vědu, říká režisérka castingu Naked Attraction

Na nahotu je štáb připravoval hned při castingu. Doporučoval, aby o své účasti v nahé seznamce řekli předem rodině, aby si ujasnili, zda jim nezboří pracovní vztahy. „A úzkostlivě jsme hlídali, aby...

9. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

I pleš je postižení. Novináři o trapnosti, újmě ze striptýzu i prvním „trans songu“

Premium

Oba živí humor. A není to jediná věc, kterou mají společnou. Už mnoho let jejich jména najdete na stránkách magazínu DNES + TV. V reportážích si Petr Vydra a Zuzana Hubeňáková zkusili téměř vše, od...

9. října 2025

Vyskočil s výkupným z letadla. V obleku. Víc o něm Amerika už 53 let neví

Jeho čin zůstává jediným nerozřešeným případem únosu letadla ve Spojených státech. Právě proto i po více než padesáti letech vzrušuje. Kdo se skrývá za jménem Dan Cooper a jak dopadl, jsou otázky,...

9. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.