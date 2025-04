Do dějin se zapsal jako mistr útěků, vládce iluzí. Ponořený do vody se vyprošťoval z pout, svěracích kazajek, řetězů, nechával se pohřbít zaživa. Publikum mátl, uváděl nejen v úžas, ale též v pomýlení. Sám velký kouzelník Harry Houdini však do historie toužil vejít v jiné roli. Jako muž, který svět zbaví spiritismu, parapsychologie, šarlatánství.