„Dejte mi sto milionů dolarů a tisíc oddaných lidí a já vám zaručím, že mezi masami – ano, dokonce i mezi vojáky Stalinovy vlastní říše – vyvolám takovou vlnu demokratických nepokojů, že všechny jeho problémy budou ještě po dlouhou dobu především vnitřní. Ty lidi dokážu najít.“
Tahle výzva z roku 1949 nepochází od sebejistého velitele speciálních vojenských jednotek US Army, nýbrž od pragmatického filozofa Sidneyho Hooka (1902–1989), který po druhé světové válce spoluzakládal Kongres pro svobodu kultury (CCF) a několik dalších protikomunistických organizací, jež financovala CIA v ideologické válce proti sovětské „říši zla“, jak Sovětskému svazu přezdíval Ronald Reagan.
V době, kdy se dá všechno tak snadno a věrně napodobit, se může stát, že se po lidských zpravodajcích naopak poptávka zvýší.