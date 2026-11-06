Existují zápasy důležitější než ty naše
Tradiční hokejová rivalita na stadion patří, ale lidské životy se hrají podle úplně jiných pravidel. Jubilejní ročník proto staví na myšlence, že v nemocnicích a v krizových momentech nezáleží na tom, komu fandíte. Pomoc, která přijde včas, může zachránit zdraví a život sparťanovi, slávistovi, fanouškovi kteréhokoliv jiného týmu, nebo člověku, který sport vůbec nesleduje.
Klub se proto letos rozhodl pro symbolické gesto, které v českém sportu nemá obdoby. Pro celá listopadová utkání na domácím ledě v O2 areně i na hřištích soupeřů obléknou hokejisté Sparty speciální dresy. Tradiční rudá barva ustoupila černé a bílé. „Jsou důležitější věci než klubová příslušnost. Proto překrýváme naše logo tahem štětce v barvě krve,“ hlásá HC Sparta. Samotný klubový znak přitom zůstává zachován v malé kapce krve na dresu.
Pomoc, která má reálné výsledky
Projekt s dlouholetou tradicí, která se píše již od roku 2007, má za sebou úctyhodnou historii. Loni se projekt po zapojení šesti nemocnic blýskl mimořádným úspěchem – v rámci ročníku se podařilo sesbírat přesně 2 967 litrů krve. Celkově už v průběhu let podpořily zapojené nemocnice dary přesahující 1 milion korun a dárci obdrželi přes 20 tisíc vstupenek jako poděkování za jejich odvahu.
Zapojit se přitom může každý zdravý člověk ve věku 18 až 65 let (prvodárci zpravidla do 60 let) s hmotností alespoň 50 kg. Samotný odběr plné krve zabere zhruba 5 až 10 minut a celá návštěva transfuzního oddělení trvá přibližně hodinu.
Kde a jak se můžete zapojit?
Listopadová výzva probíhá od 2. do 30. listopadu ve spolupráci s osmi zapojenými nemocnicemi v Praze a Středočeském kraji:
- Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
- Ústav hematologie a krevní transfuze
- Fakultní Thomayerova nemocnice
- Ústřední vojenská nemocnice
- Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
- Nemocnice Hořovice
- Oblastní nemocnice Příbram
- Městská nemocnice Čáslav
Pokud se chystáte pomoci a láká vás výzva Daruj krev, stačí na vybraném pracovišti nahlásit účast v projektu. Jako malé poděkování od klubu obdrží každý dárce plné krve poukaz na vstupenku, který lze uplatnit na vybrané zápasy Sparťanské krve – konkrétně 15. listopadu proti Hradci Králové nebo 29. listopadu proti Plzni. Pozor – kdo daruje až na samém konci měsíce (30. 11.), poukaz už nestihne uplatnit.
Pro ty, kteří chtějí v darování pokračovat dlouhodobě, je připravena Karta dárce Sparťanské krve. Do této karty dávají razítka výhradně transfuzní oddělení – za 4 dokončené odběry získá dárce odznak a dárek, za 16 dokončených odběrů pak klub věnuje speciální dres. Upozorňujeme však, že nákupem běžného merche ve fanshopu se na projekt nepřispívá, charitativní rozměr má vedle odběrů pouze náramek Sparťanské krve za 100 Kč.
Kromě klasických odběrů v nemocnicích probíhají také speciální společné odběry v hráčské kabině Sportovní haly Fortuna či v hokejové šatně O2 areny. Kapacity těchto míst jsou však extrémně limitované a přihlašování probíhá výhradně přes aplikaci HC SPARTA+. Na těchto místech se dárci setkávají s vedením, zaměstnanci či trenéry klubu. Na vybraných společných odběrech bývají přítomni také zástupci pro Český registr dárců krvetvorných buněk (kostní dřeně) IKEM, kde lze provést jednoduchou registraci formou stěru z úst.
I ty můžeš zachránit život. Staň se hrdinou zápasu, který přesahuje klubové barvy.
Obsah vznikl ve spolupráci s HC Sparta Praha.