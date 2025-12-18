Ukrajujeme z něj, odpíráme si ho, workoholická doba založená na výkonnosti to dokonce oslavuje. Tak nějak vedeme na zřeteli, že ho pro životní energii potřebujeme, máme však za to, že to zvládáme, i když ho šidíme. A často nás k tomu k tomu pracovní rozvrh anebo tempo dokonce rovnou nutí.
Práce z magazínu Sleep Advances však varuje, jak silně souvisí dostatečný spánek s délkou našeho života. O kolik života nás může málo spánku připravit. „Neočekával jsem, že se bude spánek tak silně vztahovat k délce dožití,“ přiznává vedoucí autor práce Andrew McHill. Výsledky své studie označuje autorský kolektiv za „pozoruhodné“.
Síla spánku
Rozsah výzkumu byl přitom velkorysý. Vědecký kolektiv měl k dispozici data amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, pokrývala roky 2019 až 2025 a obsáhla na tři tisíce amerických okresů. Výzkum měl informace o délce dožití a průměrném počtu hodin, které obyvatelé a obyvatelky oblastí věnovali spánku za čtyřiadvacet hodin.
Kromě toho výzkum zohledňoval mnoho dalších faktorů, množství fyzické aktivity, kvalitu jídelníčku, sociální izolaci, kouření. Rovněž výši příjmů, dostupnost zdravotnictví, zaměstnanost, vzdělání, zdravotní pojištění, zda byla oblast venkovská, nebo městská.
Prvním překvapivým zjištěním bylo, jak moc se sousední okresy v délce spánku lišily. Rozdíl dosahoval až patnácti procent. A odpovídal odlišnostem v délce dožití. Délka spánku je tedy v dané lokalitě věcí veřejného zdraví, podotýká studie.
Ještě významnější závěr se však týká síly, s jakou se délka spánku, kterou si obyvatelé a obyvatelky dopřávali, vztahovala k délce života. „Nedostatečný spánek byl druhý nejsilnější faktor, který předpovídal sníženou průměrnou délku života,“ shrnuje nejvýznamnější zjištění server Healthy. Silnějším faktorem bylo jenom kouření.
A platilo to za všech okolností.