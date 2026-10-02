Dožeňte to o víkendu. Vyspávání může prospět zdraví, vysvětluje studie

Pořád platí, že dodržovat spánkovou pravidelnost, uléhat do postele a vstávat ve stejné časy, a dopřávat si konstantně dostatek spánku, je optimální. Studie, kterou na mnichovské konferenci Evropské kardiologické společnosti představila její autorka Nawon Lee z Korejské univerzity v Soulu, však nabízí možnost, že se spánkový deficit dá dohonit víkendovým přispáním si.
Práce jejího týmu sledovala sedm let na 41 tisíc lidí. Zkoumala, jak dlouho spí přes týden, kolik spánku si dopřejí o víkendech. Výzkumníky zajímal i jejich krevní tlak. I na něj má totiž spánkový deficit vliv, kromě toho, že zvyšuje hladinu stresových hormonů a zánětlivých markerů.
„Nedostatek spánku znamená pro tělo dodatečný stres. Udržuje srdce a krevní cévy v náročnějším provozu a může zvyšovat krevní tlak,“ cituje autorku list The Guardian. A hypertenze znamená vyšší riziko mrtvice, infarktu, ledvinového onemocnění.
Cílem korejské práce bylo zjistit, zda víkendová vyšší porce spánku může stres nahromaděný spánkovým deficitem přes týden zpětně umenšit a dopřát tělu šanci na obnovu. Nebo je-li prostě jen lenošením a zahálkou.