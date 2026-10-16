Aby vás spánek víc posilnil: zajistí to prostý návyk

Výzkum, na němž práce vydaná v magazínu ATVB stojí, byl prostý. Experiment zahrnoval devětatřicet mužů a žen od šestatřiceti do pětasedmdesáti let, průměrný věk byl třiapadesát let, všichni trpěli obezitou anebo nadváhou. Autorský tým rozdělil sledované účastníky a účastnice do dvou skupin a pohrál si s jejich jídelním rozvrhem. Jedné předepsal delší odstup mezi posledním jídlem a ulehnutím do postele.
Experimentální tým jedl minimálně tři hodiny před spánkem, na konci pokusu se vyjevilo, že v průměru si dopřával poslední jídlo 4 hodiny a 24 minut před postelí. Kontrolní skupina měla okno mezi večeří a ulehnutím mnohem benevolentnější.
Výzkum zajímalo, co to přinese. A měření detekovala benefity delšího odstupu mezi večeří a spánkem docela přesně. Odstup prospíval kardiovaskulárnímu a metabolickému zdraví. Mezi přínosy patřil pokles nočního krevního tlaku, pokles noční srdeční frekvence, nižší noční hladiny kortizolu v krvi, tedy větší zklidnění, hlubší odpočinek. A tělo ráno rovněž dovedlo lépe zacházet s glukózou, večerní rozestup přinesl ranní nižší hladinu glukózy a lepší citlivost na inzulín.
Velmi důležité, zajímavé a přesvědčivé je vysvětlení, proč se vlastně pravidlo „tří hodin“ vyplatí.