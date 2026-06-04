Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak dlouhý má být zdravý spánek? Osm hodin to není

Autor:
Nedostatek spánku škodí. Platí však, že čím víc ho je, tím lépe? Nebo existuje jeho ideální množství? Odpovídá na to rozsáhlá studie. Délku spánku prověřovala podle jeho vztahu k biologickému stárnutí. Optimum osmi hodin zpochybňuje.
Část 1/4

Osm hodin je příliš obecné doporučení. Studie hledala přesnější určení délky spánku pro zdraví.

Prozkoumáme, co bylo cílem studie, jak to zjišťovala, jakých závěrů se dobrala. A především shrneme, jak tomu rozumět, co si z jejích závěrů odnést – abychom si je nevyložili špatně.

Co výzkum zjišťoval: Zajímal ho, jaký je vztah délky spánku k biologickému stárnutí. Zkoumal tedy zaprvé kondici mnoha orgánových systémů svých účastníků a účastnic, jejich mozků, imunitního systému, tukových tkání, plic, slinivky, jater a dalších. Porovnával ji s jejich „skutečným“, tedy chronologickým věkem daným jejich narozením. Výsledkem byl „biologický věkový rozdíl“: jejich orgánové systémy mohly biologicky vyhlížet mladší nebo starší, než kolik lidem ve skutečnosti bylo (samozřejmě mohl též biologický a „reálný“ věk skončit shodou).

Studii poté zajímalo, jak s tím, zda je člověk biologicky oproti svému „skutečnému“ věku mladší nebo starší, souvisí délka spánku.

Jak to zjišťoval: Výzkum, vyšel v magazínu Nature, přirozeně zajímalo, kolik toho lidé naspali. Měl data o více než půl milionu mužů a žen. Kromě toho sledoval třiadvacet „epigenetických hodin“, algoritmů, které vycházely ze tří souborů, snímků orgánů a mozku, krevních proteinů a krevních metabolitů. Obsáhly celkem sedmnáct orgánů, poznamenává server Health.

Porovnání detekovalo optimální délku spánku. A napovědělo, s jakými neduhy souvisí méně spánku a o čem může napovídat, když spíme déle.



Vstoupit do diskuse
Témata: spánek, stárnutí

Nejčtenější

Uklidňující, nadpozemská krása. Mléčnou dráhu zachytila i česká fotografka

Je úchvatná, vždy jiná. Její zachycení nevyžaduje jen technickou dovednost, ale...

Je úchvatná, vždy jiná. Její zachycení nevyžaduje jen technickou dovednost, ale též trpělivost, kreativitu. A dlouhé cesty, za Mléčnou dráhou jezdí fotografové a fotografky soutěže Milky Way...

Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho...

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944....

Vypnout mozek a vrhnout se dolů. Běh z kopce za sýrem je masakr

Je to tradice. Drsná tradice. Krkolomná, nebezpečná, leckdy láme kosti. Nahoře...

Je to tradice. Drsná tradice. Krkolomná, nebezpečná, leckdy láme kosti. Nahoře na kopci se pustí dolů kulatý sýr. Za ním se vrhnou soutěžící, aby ho lapili. Devadesát metrů dolů zdolávají nechtěnými...

Šálek pro zdraví. Studie líčí, jak zmírnit pocit stresu a chránit mozek

Oblíbenec vědy. Káva už dávno ztratila renomé stravovací a zdravotní neřesti.

Je to chvála jednoho docela běžného nápoje. Ne kvůli tomu, že nás nakopne, povzbudí. Aktuální studie vyzdvihují účinky kávy na zdravý mozek a duševní zdraví, snižuje riziko demence, působí proti...

Nejdřív zlámat nohy. Paní Mako byla jedinou ženskou členkou mafie jakuzy

Useknutý malíček bude její minulost prozrazovat do konce jejího života.

Drobná paní, křehká. O jejím životě napovídá tetování, především pak useknutý malíček. Jsou stopami, které na jejím těle nechala její třicetiletá kariéra v japonské mafii jakuza. Paní Mako Nišimura...

Jak dlouhý má být zdravý spánek? Osm hodin to není

Osm hodin je příliš obecné doporučení. Studie hledala přesnější určení délky...

Nedostatek spánku škodí. Platí však, že čím víc ho je, tím lépe? Nebo existuje jeho ideální množství? Odpovídá na to rozsáhlá studie. Délku spánku prověřovala podle jeho vztahu k biologickému...

4. června 2026

Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho...

Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944....

3. června 2026

Nejdřív zlámat nohy. Paní Mako byla jedinou ženskou členkou mafie jakuzy

Useknutý malíček bude její minulost prozrazovat do konce jejího života.

Drobná paní, křehká. O jejím životě napovídá tetování, především pak useknutý malíček. Jsou stopami, které na jejím těle nechala její třicetiletá kariéra v japonské mafii jakuza. Paní Mako Nišimura...

2. června 2026

Myslet při sexu na jinou. Co to značí, zkoumala studie. A překvapila

Co se nám honí hlavou při sexu? A při jakém? I tomu chce věda přijít na kloub.

Uklidnění i překvapení. Studie o našich sexuálních fantaziích a partnerském životě přinesla obojí. Zkoumala je při sólovém sexu i partnerském. Zajímalo ji, zda myslíme na své partnerky, partnery. A...

1. června 2026

Kdo je Laser a dva záhadní Slované? Francouzi věří, že rozmluví lupiče z Louvru

Premium
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...

Loňskou drzou krádež klenotů z pařížského muzea Louvre francouzská média ihned prohlásila za loupež století. Za pár týdnů policisté zloděje dopadli, jenže hlavní otázky zůstávají nezodpovězeny: Kde...

31. května 2026

Šálek pro zdraví. Studie líčí, jak zmírnit pocit stresu a chránit mozek

Oblíbenec vědy. Káva už dávno ztratila renomé stravovací a zdravotní neřesti.

Je to chvála jednoho docela běžného nápoje. Ne kvůli tomu, že nás nakopne, povzbudí. Aktuální studie vyzdvihují účinky kávy na zdravý mozek a duševní zdraví, snižuje riziko demence, působí proti...

31. května 2026

Bez ranního stoje na hlavě se necítím dobře, je skvělý pro orgány, říká lektor jógy

Premium
Václav Krejčík je lektor mnoha stylů jógy. V loňském roce mu vyšla kniha Jsem...

Dřív se věnoval aerobiku, v současnosti cvičí jógu. Býval posedlý čistotou a pořádkem, dnes je schopný lehnout si v Indii při masáži na blátivou zem. Cvičitel jógy a autor řady textů a výukových...

30. května 2026

Uklidňující, nadpozemská krása. Mléčnou dráhu zachytila i česká fotografka

Je úchvatná, vždy jiná. Její zachycení nevyžaduje jen technickou dovednost, ale...

Je úchvatná, vždy jiná. Její zachycení nevyžaduje jen technickou dovednost, ale též trpělivost, kreativitu. A dlouhé cesty, za Mléčnou dráhou jezdí fotografové a fotografky soutěže Milky Way...

29. května 2026

Vypnout mozek a vrhnout se dolů. Běh z kopce za sýrem je masakr

Je to tradice. Drsná tradice. Krkolomná, nebezpečná, leckdy láme kosti. Nahoře...

Je to tradice. Drsná tradice. Krkolomná, nebezpečná, leckdy láme kosti. Nahoře na kopci se pustí dolů kulatý sýr. Za ním se vrhnou soutěžící, aby ho lapili. Devadesát metrů dolů zdolávají nechtěnými...

28. května 2026

Žena má poslouchat manžela. Muži generace Z se obracejí k patriarchátu

Premium
Doba je plná nejistoty. A část mladých mužů slyší na volání, že straní ženám.

Otočka, regrese. Návrat k tradicím. Mladí muži z generace Z mají mnohem konzervativnější postoje ohledně genderových rolí než pánové z řad boomerů. Na vině může být sociální nejistota.

28. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Konci války neuvěřil, ani když mu přivedli bratra. Pro partyzána trvala o 30 let déle

Premium
Hiroo Onoda

Jmenoval se Hiró Onoda a zprávu o jeho sňatku převzala před 50 lety řada světových médií. V květnu 1976 tak definitivně skončil neuvěřitelný příběh a začal nový život japonského válečného veterána,...

27. května 2026

Alfa samec, vnitřní vlk. Seberozvoj i manosféra ho vzývá, ale je to mýtus

Jeden z nejstylizovanějších. Dan Bilzerian si pěstuje image „ultimátního...

Mentoři a guruové seberozvoje, celá armáda influencerů, kurzů, literatury a marketingu kolem ve vás chce probudit vašeho vnitřního vlka. Udělat z vás alfa samce. Vůdce smečky. Odkazuje na biologii,...

27. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.