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Šovinismus jak ho neznáme. Na počátku stál statečný, byť vysmívaný vlastenec

Martin Zeman
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Nicolas Chauvin (příjmení se čte „šovén“) byl legendární napoleonský hrdina. | foto: WikimediaCreative Commons

Nicolas Chauvin (příjmení se čte „šovén“) byl legendární napoleonský hrdina. Dnes by se asi divil, čemu propůjčil své jméno: Francouzský voják, po němž nese název vyhrocený nacionalismus hlásající nenávist k jiným národům, se narodil před 250 lety.

Na úvod dejme slovo francouzskému spisovateli 19. století Alphonsi Daudetovi. „Nikdy jsem ho neviděl, a přesto jsem ho hned poznal,“ píše v povídce Chauvinova smrt, v níž si setkání s legendárním vlastencem představil. Bylo to ovšem dávno po éře Napoleonově, až v roce 1870, kdy vypukl konflikt mezi Francií a Pruskem. Tehdy ho prý spatřil na ulici, jak s výrazným „r“ ve výslovnosti volá „Guerrre!“ a „Frrrance!“ (Válka! a Francie!), a nabádá k útoku na Berlín. „Řekl jsem si – to musí být Chauvin!“

Později se slovo stalo označením odsouzeníhodného náhledu na svět.

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