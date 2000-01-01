náhledy
Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny odstíny přírody představuje mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year. Tu mysteriózní tvář nabízí bičovec na fotce Rafaela Steinlesbergera. Vyhlíží jako monstrum z vesmíru.
Autor: CUPOTY/Rafael Steinlesberger
Majestátní tvář přírody nabízí snímek Lorenza Shoubridge. Jako Paní lesa na něm zachytil pro kategorii Zvířata zmiji.
Autor: CUPOTY/Lorenzo Shoubridge
Toto je docela jiná poloha přírodního světa. Nutrie řádí pod vodou na fotce Luca Lorenze.
Autor: CUPOTY/Luca Lorenz
„Tak co?“ Název fotky Andrého Abbenhause je příhodný. Kavče žlutozubé jako by kladlo právě onu otázku: sílu jeho pohledu podtrhuje místo a chvíle, zatímco nehnutě, sebevědomě a výhružně hledí do objektivu, kolem v Alpách právě zuřila sněhová bouře.
Autor: CUPOTY/ André Abbenhaus
Zkřížili si cestu. Snímek Benceho Máté zastavil čas v momentu, kdy skokan skřehotavý vyskočil právě ve chvíli, kdy kolem prolétá vlaštovka.
Autor: CUPOTY/Bence Máté
„V mateřském náručí“. Fotka Dvira Barkaye vyžaduje něco zkoumavého pohledu. Odměnou bude uklidňující, hebké poselství. Mládě lenochoda hnědokrkého na ní spočívá v matčině objetí.
Autor: CUPOTY/Dvir Barkay
„Tiché zoufalství“. Příroda má i bolestnou polohu. Tento snímek Luca Lorenze vypráví příběh rodiny sůviček, jejichž matka zmizela, pravděpodobně se stala kořistí jestřába. Mláďata byla ještě slabá, neuměla létat. Fotka zachytila jejich otce, jak se vrací do hnízda s kořistí pro mláďata, vyhlíží je – hnízdo je však prázdné. I ona se zřejmě stala predátorovou obětí.
Autor: CUPOTY/Luca Lorenz
Křehkost přírody připomíná snímek Bernharda Schuberta. Žábronožka letní leží se svými vajíčky na dně Neziderského jezera. To vysychá kvůli rostoucím teplotám i úbytku podzemní vody.
Autor: CUPOTY/Bernhard Schubert
Pro úplnost připomeneme i tři fotky, které jsme již nabídli, protože se dostaly do finálového výběru soutěže. Toto je poetický, lyrický snímek Uvnitř smečky s tlupou arktických vlků Amita Eshela.
Autor: CUPOTY/Amit Eshel
Bence Máté porotu zaujal fotkou zvědavého evropského bobra nakukujícího k pavučině.
Autor: CUPOTY/Bence Máté
Filippo Carugati představil surreálnou, galaktickou fotku snůšky madagaskarské stromové žáby.
Autor: CUPOTY/Filippo Carugati
Vrátíme se do kategorie pavouků. Surreálně vyhlíží snímek tropického snovače. Simon Miller na něj narazil na své herpetologické výpravě v peruánských Andách.
Autor: CUPOTY/Simon Miller
Pavouci dovedou být magičtí. Jako sekáč na fotce Justina Chana. Autor líčí, že nejtěžší bylo dát vyniknout jeho očím, aby se do záběru nepřipletly jeho dlouhé nohy.
Autor: CUPOTY/Justin Chan
Jdete po ulici a narazíte na pavoučího obra… Williamu Menziesovi se to v australském Perthu přihodilo. Divoká příroda žije tiše mezi námi, uvádí ke své fotce. Dodává, že pavouk z čeledi Spassidae je něžným obrem.
Autor: CUPOTY/William Menzies
Minghui Yuan zachytil sofistikovanou architektonickou dovednost pavouků. Síť malého pavoučka, kterou našel v botanické zahradě Xishuangbanna, připomíná horu.
Autor: CUPOTY/Minghui Yuan
Pavoučí námluvy. Samce a samičku křižáka pruhovaného našel v intimním okamžiku Bart Heirweg.
Autor: CUPOTY/Bart Heirweg
Pandercertes je rod loveckých pavouků, využívají i perfektního maskování, na lišejníku a mechu se ztratí. Dokládá do i snímek Raghurama Annadany.
Autor: CUPOTY/Raghuram Annadana
A i v pavoučí kategorii ještě přiložíme tři snímky, které porota vybrala pro hlasování (účastnit se ho můžete na webu soutěže). Toto je predátorský pavouk slíďák. Autorem fotky je Artur Tomaszek.
Autor: CUPOTY/Artur Tomaszek
Fotka Guiallauma Correa Pimpaa si pohrává s perspektivou. Pavouk bičovec jako by se chystal napadnout nic netušícího člověka.
Anirban Dutta zachytil pavoučí balet pavouka připomínajícího větvičku v jeho síti.
Autor: CUPOTY/Anirban Dutta