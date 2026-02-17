|
OBRAZEM: Bohyně sex-appealu. Carol Doda uhranula ňadry a topless tancem
Platinové vlasy, podmanivý pohled, působivá ňadra. Posléze, po mnoha silikonových dávkách, stále působivější. Carol Doda byla bohyní burlesky. Královnou skandálnosti. Kráskou, která způsobila velkou...
Zimní olympiáda nese kromě slávy dluhy, které zpravidla nezmizí se sněhem
Od olympiády si pořadatelé slibují prestiž, pozornost celého světa, impuls regionální ekonomice. Realita bývá o dost méně oslnivá: rozpočty se násobí, dluhy přetrvávají a finanční zisk zůstává spíše...
Cíl je závislost. Průmyslové potraviny se podobají víc cigaretám než jídlu
Firmy je vyrábějí tak, aby na nich u konzumentů podpořily závislost. Ultrazpracované potravinové výrobky mají víc společného s cigaretami než se zeleninou a ovocem, shrnuje studie.
KVÍZ: Faustův dům i pekelný kočár v ulicích: Znáte všechny pražské legendy?
Praha není jen město věží, je to také město příběhů. Golem, Faustův dům, orloj a další místa mají svoje pověsti, které se vyprávějí už po generace. Vyzkoušejte si v kvízu, jak dobře znáte tajemnou...
Příběh plný zla. Vraždil od teenagerských let, ve vězení i při eskortě k soudu
Je to příběh plný zla, pokřiveně chápané spravedlnosti, mediálního spektáklu, latinskoamerické fascinace hrdinstvím i antihrdinstvím. Plný gangů. A ano, především plný vraždění. Pedro vraždil od...
Hadí královna i pavouk jako vetřelec z kosmu. Soutěž ukazuje tváře přírody
Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny odstíny přírody představuje mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year.
Orgasmus dá i halucinace. Studie zkoumala neobvyklá vyvrcholení žen
Ony reakce nepatří k obvyklým projevům ženských orgasmů. Nebývají očekávané, překvapí. Věda jim říká periorgasmické reakce a vůbec poprvé je zkoumala aktuální studie. Vyjmenovává, co mezi ně patří....
Work-Life balance v praxi: Proč manuální profese v roce 2026 porážejí kancelářské?
Zatímco generace našich rodičů snila o teplém místečku v kanceláři, dnešní třicátníci a čtyřicátníci stále častěji řeší opačné dilema. Přehlcení e-maily, nekonečné schůzky a pocit, že výsledky jejich...
OBRAZEM: Mafiánský svatý Valentýn: tady jsou jeho postavy, pozadí i místo činu
Dva samopaly, dvě brokovnice. Sedm rozstřílených těl u zdi. Čtyři až šest útočníků, dva z nich v převlečení za policisty. Žádný odsouzený. Vítěz? Gangster Al Capone. Chicagský valentýnský masakr ze...
Ztraceni v tajze. Američtí piloti přežívali na mechu a žábách, zachránilo je zrcátko
Zázrak přežití v divočině z roku 1944. Čtyřicet dnů téměř bez ničeho bloudili v pralese, jedli žáby, žížaly a mech. Nakonec jim pomohlo zrcátko. Ukončilo velkou záchrannou akci Rusů, kteří je hledali...
Tupé nože, povinné pohorky a tisíce kamer. Kde končí bezpečnost a začíná buzerace
Náš život je plný rizik. Lze je omezit, či snad dokonce eliminovat? Nebo se s tím musíme naučit žít? Nad tím, zda je možné vybudovat společnost, ve které se budeme cítit zcela bezpečně, se zamýšlí...
Je téměř jisté, že nás čekají nové nemoci, mohou mít devastující účinky, říká biolog
Země je neuvěřitelně rozmanitá, plná různých živočichů a rostlin, které ji dělají bohatou a krásnou. Některé druhy však postupně mizí, a i když se objevují i nové, tempo vymírání je tak rychlé, že si...
