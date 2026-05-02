Onoho 29. srpna 1871 nad městem Klatovy už pomalu hasl den, když se na místní četnickou stanici dostavil lékař MUDr. Georg Ingeldud, doprovázený samotným panem starostou. Službu konající strážmistr je přivítal a uvedl do kanceláře, protože ze zachmuřených tváří obou mužů mu bylo jasné, že si nepřišli jenom tak přátelsky popovídat.
„Pane strážmistře, budete mít práci,“ prohlásil lékař. „Dnes odpoledne jsem byl přivolán k zažívacím potížím děvčete v Klášterní ulici, tam, co je hostinec a řeznictví. Podle zápachu jsem okamžitě poznal, že se jedná o otravu fosforem.“
„To už jsem jednou zažil,“ řekl strážmistr. „Děvečka, těhotná, si nastrouhala hlavičky ze sirek...“ – „To není celé,“ řekl starosta. „Poslouchejte dál.“
Pod různými záminkami vkrádala do jejich ložnice a ze šuplíčku si přilepšovala vždy několika zlatkami. Byla to nicméně velká drzost a hra s ohněm v jednom.