V minulých dnech jsem nikde v médiích nezaznamenal žádnou zmínku o tom, že se 3. ledna před 150 lety narodil Wilhelm Pieck, první a zároveň poslední prezident Německé demokratické republiky. No jasně, proč by se o tom taky psalo, když dávno zapomenutý komunista z východního Německa dnes nikoho nezajímá.
On tedy nikoho nezajímal ani před čtyřiceti lety, jenže různá výročí komunistických pohlavárů se povinně připomínala.
Už od rána bylo takřka jisté, že vedoucí vydání, který po večerní službě přicházel do práce až kolem poledne, to má předem spočítané.