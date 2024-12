Vím, že nic nevím. Sokrates snesl filozofii z nebes, přesto byl odsouzen na smrt

Potloukal se prý rád ulicemi Atén a zapřádal diskuse s kolemjdoucími, které svými trefnými otázkami často donutil uznat, že se mýlí. „Stávalo se, že když byl v rozhovoru poněkud ostřejší, pohlavkovali ho a škubali mu vlasy. Většinou se mu však jen vysmívali a dávali mu najevo své opovržení,“ popisuje Sokratův úděl antický dějepravec Diogenés Laertský ve svých Životech proslulých filozofů. „Ale on to trpělivě snášel. Jednou ho kdosi kopl – a on to přešel. Jeho přátelé se divili, ale on jim na to řekl: ,Kdyby mě kopl osel, hnal bych ho snad kvůli tomu před soud?‘“

Člověku, který se ho ptal, má-li vstoupit do manželství, prý poradil: „Určitě se ožeň! Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, staneš se filozofem.“