Vypadalo to na obyčejnou vloupačku, stříkance krve ale svědčily o brutalitě

Jakmile vystoupal pár schodů k verandě, zlostně zaklel. Dveře byly otevřené – a rozhodně nijak šetrně. Okolo zámku byly rozštípané, třísky se válely mezi střepy z rozbitého okna. Ne, dovnitř nepůjde, dobře věděl, že by tak mohl poškodit případné stopy. Nevykradli ho totiž poprvé. Nasedl do auta a vyrazil oznámit vloupání na VB do Roztok.