Tajemné, okouzlující, nebezpečně chytré a některé taky opravdu smrtící. S přídomky bychom u chobotnic mohli pokračovat opravdu dlouho. Některé zručně ovládají chapadly nástroje, další chodí po dvou a jiné dokonale mění svou podobu. Jsou fascinující.
Je nádherná, ale její krása zabíjí. I docela malá chobotnice kroužkovaná v sobě nese tolik jedu, že by dokázala zabít šestadvacet dospělých lidí. Vražednost nervového jedu tetrodotoxinu podtrhuje, že na něj neexistuje sérum. V průběhu minut vás za plného vědomí paralyzuje a „vypne“.
Přitom se chobotnice kroužkovaná může jevit docela mile, kontaktně. Že už jí vaše pozornost není milá, poznáte, když její modré kroužky zesvětlají a získají neonový nádech. To už je poněkud pozdě.
Vražedná a nádherná chobotnice je přitom docela vzornou matkou. Svá vajíčka uchovává v „kabelce“ místo toho, aby je schovávala někde ve skulině, jako to dělá většina chobotnic. Často žongluje až s padesátkou vajíček najednou.
Latinsky se jmenuje Thaumoctopus mimicus. Česky by se jí mohlo říkat chobotnice patnácti tváří. A kdyby se rozdávaly ceny za úspěchy v oblasti podvodních imitací, mohla by si jít pro diplom. Patnáctkrát za sebou.
K mimořádným schopnostem této půlmetrové chobotnice, výskytem typické pro oblasti na pomezí Indického a Tichého oceánu, je totiž mistrovská proměna vlastní tělesné podoby. Přebírá vzhled dočista jiných živočichů.
Cítí se být ohrožena? Schová pár chapadel, nafoukne se, zploští. A vezme na sebe třeba tvar jedovatého mořského hada nebo ostnitého podmořského perutýna, čímž predátory odradí. Vystřihnout umí i medúzu nebo nevinného kraba.
V repertoáru Thaumoctopus mimicus je nápodoba přinejmenším patnácti druhů podmořských živočichů, byť není vyloučeno, že rolí umí zastat mnohem víc. Tvar přitom dokáže měnit i pětsetkrát za den.
Je to ještě vůbec chobotnice? Argonaut pelagický je skutečně hodně matoucí živočich. Samci a samice vypadají jako dva odlišné druhy. Jednak proto, že samice dorůstají třiceti centimetrů, zatímco samci jsou obvykle patnáctkrát menší.
Druhou pozoruhodností samic argonautů je, že si kolem těla vytváří – pro chobotnice dost netypickou – tenkou spirálovitou schránku. Není to úplně klasická ulita, ale spíš trochu jiná vaječná skořápka. To pouzdro je totiž z uhličitanu vápenatého.
K čemu je to samicím dobré? Křehká struktura jim slouží jako nosič mláďat a vestavěné plavací zařízení. Bez něj plavat v moři nemohou a klesají, snášejí se ke dnu.
A rozmnožování argonautů? To je teprve podivnost! Během páření se specializované reprodukční rameno samce, nazývané hektokotylus, odlomí a zůstane uvnitř samice, kde se pohybuje samostatně. Samec do páření skutečně investuje něco ze sebe.
Když se rozdávala roztomilost, přišla si chobotnička kalifornská pro nášup. Drobný tvoreček, který se vzdal chapadel a dal přednost vznášení se na stejném principu, jako když rozvinujete deštník, stejně tráví většinu času přisedlý na dně.
Chobotničky nemají ve zvyku někam pospíchat a raději vyčkávají, až jejich kořist podlehne zvědavosti a přiblíží se k nim. Pak dovedou být až nečekaně akční.
Vzrůstem bývá zpravidla drobná, ale některé exempláře se dožijí i toho, aby dorostly do třiceti centimetrů. Ovšem to hlavní, čím umí zaujmout Amphioctopus marginatus – někdy též česky nazývaná jako chobotnice žilkovaná – je její bipedální chůze.
Co to? I když může, po mořském dně povětšinou nepluje, ale vyšlapuje si po dvou. Absence pevné páteře jí v přímé chůzi vůbec nepřekáží, ramena chapadel ve vodním prostředí využívá stejně jako my své nohy na souši.
Můžete namítnout, že chůze po dně je ve vodě trochu neohrabaná. Tato chobotnice ale zpravidla nemůže jinak. Má totiž plné ruce. Tedy svá zbývající chapadla.
Přenáší v nich skořápky kokosových ořechů nebo mušlí, které současně využívá jako mobilní úkryt pro své měkké tělo. Používání a přenášení „nástrojů“ je přitom mezi bezobratlými živočichy dost nezvyklé.
Chobotnice, která je svým způsobem života blízká spíš krabům poustevníčkům, umí manipulovat s předměty mnohem většími než ona sama. A zaujme i svou extrémní plodností, v jedné snůšce vyprodukuje kolem 100 tisíc vajíček.
Ve světě osmiramenných se druh Octopus wolfi blýskne jen jedním rekordem. Je v současnosti považován za tu nejmenší známou chobotnici. Nebývá delší než 2,5 centimetru a hmotností se blíží jedinému gramu.
Drobeček, který by se mohl zabydlet i ve větším náprstku, je své velikosti navzdory nápadný ještě jedním evolučním rysem. Okraje jeho přísavek na koncích chapadel jsou zakončeny papilárními výrůstky. K čemu je to dobré? Čeho se jimi dotkne, to současně ochutnává.
Je-li řeč o velikosti, zmínit musíme chobotnici velkou. A když říkáme velkou, myslíme tím opravdu velkou.
Průměrně váží okolo čtyřiceti kilogramů. Narazit však můžete i na sedmdesátikilogramové. A spíš tradovaná než doložená je zmínka o exempláři s hmotností 270 kilogramů.
I bez pohádkových extrémů před vámi v podobě chobotnice velké vyvstává živočich, který i s chapadly může měřit pět metrů na délku. Což je na organismus, jehož délka života je naprogramovaná někde mezi třemi až pěti lety, bez přehánění ohromné.
A čím že ještě vyniká? Tento živočich je dokonale introvertní. Jeho recept na přežití spočívá v tom, že se nechce nechat vidět. V nejrůznějších úkrytech tráví 94 procent času ze své existence.
Introvertní pojetí života si kazí jen krátce, při rozmnožování. I když… samec doručuje samici své spermie ve formě přibližně metrového balíku, a co s obsahem udělá, už nechává na ní. Samice poté o vajíčka pečuje sama.
Chobotnice velké se převážně drží diety z krabů, ústřic a humrů. Odrostlejší exempláře občas mají spadeno na malé žraloky. Nejspíš na oplátku za to, že v mládí patří chobotnice k nejčastější kořisti velkých žraloků. A čeho se bojí malý žralok? Spletence přísavek a chňapajících chapadel.
Neklame jen svým jménem, ale též svým tělem. Chobotnici Haliphron atlanticus se totiž říká chobotnice sedmiramenná. Což není samozřejmě pravda, chapadel má jako všechny spořádané chobotnice osm.
Jen to své osmé rameno si samci schovávají pro rozmnožování. A proto ho drží stočené do váčku pod pravým okem. Vzhledem k tlusté želatinové tkáni se jeví být obtížně postřehnutelné. Ale je tam, račte si je přepočítat.
Není bez zajímavosti, že o tom, kolika metrů a kilogramů se dorůstá sedmiramenná chobotnice Haliphron atlanticus, nevíme skoro nic. Mořské hlubiny už vydaly i čtyřmetrové exempláře vážící pětasedmdesát kilogramů, a zjevně by někde tam dole mohly být i větší.
