Hlava v lepenkové krabici. Chtěl se pomstít babičce za tyranskou výchovu

Brno bez přehrady, známého Prýglu, by snad ani nebylo Brnem. Od sklonku první republiky se sem jezdí koupat půlka města a druhá půlka se toulá okolními lesy. U východního okraje končí tramvajové linky 1, 3 a 11, a tak není nic lehčího než sbalit do pinglu deku a plavky. Na pláž je to pár metrů a do vzdálenějších částí zajíždějí parníčky. Otrlé neodradí ani sinice, které se tu často objevují.