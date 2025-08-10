Bylo brzké ráno devátého září 1957. Před ještě zavřenou čekárnou obvodního lékaře v obci nedaleko Přelouče přešlapovala uslzená žena. „Pepa dnes v noci zemřel. Našla jsem ho před šestou v posteli bez života,“ líčila doktorovi Anežka P. Doktor ten den tedy ordinaci neotevřel a následoval plačící vdovu. Spolu pak došli k jejímu domku na konci vesnice.
V kuchyni na válendě pod prošívanou dekou ležel osmapadesátiletý Josef P. Bradu měl podvázanou šátkem. „Aspoň tak jsem mu mohla ještě posloužit,“ vysvětlovala čerstvá vdova.
Zpráva o neutěšeném soužití se rychle donesla i k Bezpečnosti, a tak byla nařízena soudní pitva. Přinesla velké překvapení.