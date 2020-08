Smrt má jméno důvěřivost. Zbaběle zabil otce, který dal slib svým dětem

16:24 , aktualizováno 16:24

Posadil se na klády u cesty a čekal. Povozy by tu měly být už každou chvíli. Les zašuměl letním větrem. Náhlý zápach ho doslova praštil do nosu. „Pytláci!“ napadlo ho okamžitě. Obešel pokácené kmeny, ale to, co spatřil, by nečekal ani v nejdivočejších snech.