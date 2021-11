Tma přede mnou i za mnou. Reportér prozkoumával Prahu poslepu

Jaké to je, nic nevidět a chtít urazit kus cesty po Praze? Na slepce zde číhá nebezpečí na každém rohu. Zvlášť když to není roh ulice, který je na svém místě stovky let, ale roh něčeho, co tam ještě včera nebylo.

Nejdřív musím vyhledat průvodce, s nímž se nebudu bát vyrazit. Nejdu jen tak naslepo, jak se říká situaci, kdy jdete a nevíte kam. Mířím do expozice Neviditelné výstavy, kde je můj průvodce zaměstnán. Jmenuje se Ondřej Lusk. Vedle průvodcovství pracuje taky jako zvukař. Tříbení sluchu je mu jako nevidomému vlastní a nenapadlo by mě, jak mu poslech různých zvuků pomáhá orientovat se v členitém městském terénu.