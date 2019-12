VIDEO: Malá škola kouzlení. Naučte se triky na silvestr

Kouzlo číslo jedna: uhádnu, jak se rozhodnete Na víčko papírové krabičky položíte pět různě barevných papírků. Kouzelník a iluzionista Michal Nesveda vás naučí, jak vždy a bezpečně rozpoznat, kterou barvu si divák zvolí a sejme z krabičky. Vidí divákům do hlavy, nebo je v tom trik? Pro návod, jak na to, si pusťte naše video. Co budete potřebovat: víčko od papírové krabičky

pět různě barevných papírků

pět kancelářských sponek

pět malých magnetů