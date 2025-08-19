Startovní předpoklady výzkumu přitom musely zohlednit vstupní náhledy společnosti. Ženy bez partnera vidí obvykle jako nešťastné, osamělé, nenaplněné, dychtivé po změně a sezdaném životě. Single muže naopak často jako spokojené, žádané.
„Single ženy mají vést podle mínění společnosti krušný život, jenže není zřejmé, o co se onen názor opírá. Proto jsme se pokusili přímo zkoumat, jak šťastně se ženy a muži ve svých single životech cítí,“ cituje server PsyPost psycholožku Elaine Hoanovou z Torontské univerzity.
Proto se svým týmem prozkoumala data z deseti studií z let 2020 až 2023. Zahrnuly na šest tisíc lidí, kteří v době šetření byli bez partnera, partnerky. Muži a ženy byli ve vzorku rozděleni zhruba půl na půl, bylo jim od osmnácti do pětasedmdesáti let, průměrný věk však byl dvaatřicet.
Výzkumy se jich dotazovaly na to, jak jsou spokojení se svým statusem, s životem obecně, se sexuálním životem, a na to, jak moc touží po partnerském životě. „Naše studie je prvním obsáhlým náhledem na to, jak genderové odlišnosti ovlivňují spokojenost v single životě,“ cituje server The Brighter Side Hoanovou.
Studie jejího týmu přinesla několik překvapení.