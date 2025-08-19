Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Sexuálně i obecně spokojenější. Mezi singles se jednomu pohlaví daří lépe

Autor:
Je to stále častější fenomén: bez partnera nebo partnerky žije víc a víc lidí. Jenže o tom, jak spokojeně, víme málo. Aktuální studie zjišťovala, zda single stav vyhovuje spíš mužům, nebo ženám. Byla pionýrská, o onu otázku se podle autorského týmu zajímala do hloubky jako první.
Část 1/2

Místo vztahu svoboda. Žena vnímají plusy single života víc než muži, naznačuje studie.

Startovní předpoklady výzkumu přitom musely zohlednit vstupní náhledy společnosti. Ženy bez partnera vidí obvykle jako nešťastné, osamělé, nenaplněné, dychtivé po změně a sezdaném životě. Single muže naopak často jako spokojené, žádané.

„Single ženy mají vést podle mínění společnosti krušný život, jenže není zřejmé, o co se onen názor opírá. Proto jsme se pokusili přímo zkoumat, jak šťastně se ženy a muži ve svých single životech cítí,“ cituje server PsyPost psycholožku Elaine Hoanovou z Torontské univerzity.

Proto se svým týmem prozkoumala data z deseti studií z let 2020 až 2023. Zahrnuly na šest tisíc lidí, kteří v době šetření byli bez partnera, partnerky. Muži a ženy byli ve vzorku rozděleni zhruba půl na půl, bylo jim od osmnácti do pětasedmdesáti let, průměrný věk však byl dvaatřicet.

Výzkumy se jich dotazovaly na to, jak jsou spokojení se svým statusem, s životem obecně, se sexuálním životem, a na to, jak moc touží po partnerském životě. „Naše studie je prvním obsáhlým náhledem na to, jak genderové odlišnosti ovlivňují spokojenost v single životě,“ cituje server The Brighter Side Hoanovou.

Studie jejího týmu přinesla několik překvapení.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dlouhé stáří bez chorob: jeden návyk je nejúčinnější, říká expert

Zdravé staré lidi, kteří se dočkali svých osmdesátých let bez jediné chronické choroby, zkoumá po dvacet let. Ve své knize odhaluje, jaký klíč k takovému stáří je, podle vědeckých důkazů. Nazývá ho...

OBRAZEM: Pok-ta-pok. Nejstarší kolektivní míčová hra světa znovu ožívá

Byl to sport, ale nejen. Hra pok-ta-pok byla rovněž rituálem, symbolizovala pohyb Slunce a cyklus života a smrti. Oslavovala důležité mezníky roku. Urovnávaly se jí spory místo válčení. A někdy se po...

Varan komodský a jiné zázraky. Fotografická soutěž oslavuje oceán

Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží. Oceánský život zachycuje v mnoha jeho dimenzích. Ukazuje nespoutanost, krásu a sílu. Připomíná jeho propojení s lidmi....

Psanci Jesse James a Billy the Kid i brutální Apači. Divoký západ byl jiný, než líčí literáti

Premium

Asi žádná jiná epocha neinspirovala tolik romanopisců, filmařů, kreslířů či hudebníků nežkrvavý příběh obývání Divokého západu. Byl plný svobodomyslnosti, proradnosti, vášnivosti i statečnosti a...

Na španělskou vesnici spadly americké vodíkové pumy. Jednu hledali měsíce

Premium

Mezinárodních incidentů, na něž nemohou být Spojené státy americké hrdé, se během studené války odehrála řádka. Událost ze španělského Palomares k nim patří. Na rybářskou vesnici totiž po letecké...

Sexuálně i obecně spokojenější. Mezi singles se jednomu pohlaví daří lépe

Je to stále častější fenomén: bez partnera nebo partnerky žije víc a víc lidí. Jenže o tom, jak spokojeně, víme málo. Aktuální studie zjišťovala, zda single stav vyhovuje spíš mužům, nebo ženám. Byla...

19. srpna 2025

Varan komodský a jiné zázraky. Fotografická soutěž oslavuje oceán

Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží. Oceánský život zachycuje v mnoha jeho dimenzích. Ukazuje nespoutanost, krásu a sílu. Připomíná jeho propojení s lidmi....

18. srpna 2025

Psanci Jesse James a Billy the Kid i brutální Apači. Divoký západ byl jiný, než líčí literáti

Premium

Asi žádná jiná epocha neinspirovala tolik romanopisců, filmařů, kreslířů či hudebníků nežkrvavý příběh obývání Divokého západu. Byl plný svobodomyslnosti, proradnosti, vášnivosti i statečnosti a...

17. srpna 2025

Nejpodivnější válečné tajemství: v irském táboře žili zajatí Němci společně s Brity

Premium

Mohli chodit do hospody i tancovat, chodili s místními dívkami, ženili se, studovali, sportovali, jezdili na koni a brali hezký plat. V Irsku se žilo britským a německým zajatcům za druhé světové...

16. srpna 2025

Na španělskou vesnici spadly americké vodíkové pumy. Jednu hledali měsíce

Premium

Mezinárodních incidentů, na něž nemohou být Spojené státy americké hrdé, se během studené války odehrála řádka. Událost ze španělského Palomares k nim patří. Na rybářskou vesnici totiž po letecké...

15. srpna 2025

Dlouhé stáří bez chorob: jeden návyk je nejúčinnější, říká expert

Zdravé staré lidi, kteří se dočkali svých osmdesátých let bez jediné chronické choroby, zkoumá po dvacet let. Ve své knize odhaluje, jaký klíč k takovému stáří je, podle vědeckých důkazů. Nazývá ho...

14. srpna 2025

Drcená mumie jako lék. Jeho příběh je napínavá historie plná omylů

Od dvanáctého do sedmnáctého století to byl jeden z běžných medikamentů evropských apatyk. Prášek z balzamovaných těl měl léčit doslova všechno, včetně erektilní dysfunkce. Zájem byl tak velký, že v...

13. srpna 2025

OBRAZEM: Pok-ta-pok. Nejstarší kolektivní míčová hra světa znovu ožívá

Byl to sport, ale nejen. Hra pok-ta-pok byla rovněž rituálem, symbolizovala pohyb Slunce a cyklus života a smrti. Oslavovala důležité mezníky roku. Urovnávaly se jí spory místo válčení. A někdy se po...

12. srpna 2025

Mamon, drogy a sex. Thajské mnichy špiní pikantní skandály, zasahuje policie i král

Premium

Mamon, drogy a sex. V zemi zasvěcené buddhismu dostává toto náboženství rány. Thajští mniši zapomínají na striktní pravidla, podle kterých mají žít, píše Magazín Víkend DNES.

11. srpna 2025

Kalendář Pirelli s českou stopou. Představí i Evu Herzigovou

Provokativní scény, úchvatné modelky, ambiciózní koncept. Kalendář Pirelli pro rok 2026 dal nahlédnout do momentů svého vzniku. Jeho fotograf Sølve Sundsbø před objektiv uvedl například...

11. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Narkobaron „Prcek“ Guzmán řídil drogový kartel i z vězení. Doplatil na touhu po slávě

Premium

Na seznamu nejhledanějších zločinců FBI patřilo Joaquínu Guzmánovi druhé místo hned za Usámou bin Ládinem. Jak se z vesničana ze zapadlého kouta Mexika, který nikdy nechodil do školy, stal...

10. srpna 2025

Mrtvola ji děsila otevřenými ústy. Kamufláž čerstvé vdovy oklamala i lékaře

Premium

Nedostatky ve vyšetřování, omyly, laxní přístup anebo pochybné závěry mohou způsobit nenapravitelné škody. Zejména jedná-li se o násilné trestné činy. Viníky můžou být jak pracovníci kriminálky, tak...

10. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.