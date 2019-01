Omar a kavárna U Vočka. Arabizovaná verze Simpsonů byla krachem

Obyvatelům Arabského poloostrova přitom nebyly barvité osudy slavné rodinky neznámé. Originální otitulkovaná verze tu byla občas k zachycení, k dostání byla tu a tam i DVD s originálními sériemi. A ty se publiku evidentně líbily.

Jenže pro oficiální vysílání bylo nezbytné sáhnout k rozsáhlejším úpravám. Za satelitní televizní stanicí MBC 1, která se chystala v roce 2005 Simpsonovi uvést arabskému publiku, totiž stály dolary saudskoarabských ropných šejků. A to hrálo roli.

Šejkové měli o tom, co je ve veřejné televizi přípustné, velmi represivní představy. „My jsme nedělali jen dabing, ale arabskou adaptaci celého seriálu,“ přiznával egyptský scénárista Amr Hosny, který úpravu seriálu pro Blízký východ zajišťoval. A nejspíš proto dopadlo arabské vydání seriálu s názvem Al-Shamshoon tak katastrofálně.

Vítejte v městečku Rabíja

Odstartovat seriál se investoři rozhodli rovnou díly ze čtvrté série. To proto, že se cenzorům zdála nejméně konfliktní. Na diváky čekala rodina v čele s Omarem, jeho manželka byla Mona. Rošťák, které známe jako Barta, se jmenoval Badr. Název jejich městečka Rabíja znamená stejně jako původní Springfield pramen. Nechyběla v něm jaderná elektrárna, její vykořisťovatelský a mamonářský majitel se jmenoval Mahru Bej. V tom problém nebyl.

Jenže pouhé přejmenování však nestačilo. Rabíja se měla stát arabskou obcí se vším všudy, především s teokratickými normami. Jak však vsadit nově vzniklé arabské městečko do amerických reálií? „Nedávalo to smysl. Proč by ve Spojených státech měla existovat taková arabská enkláva?“ přiznával Hosny. A problém se snažil vysvětlit svým nadřízeným. Marně.

Poarabštit podle nich bylo nutné celý seriál. Kompletně. Neslo to řadu obtíží. Přirozeně začaly už v nálevně U Vočka.

Globální fenomén Zatím třicet sérií, celkem 649 jednotlivých epizod. Simpsonovi byli vysílaní v 71 zemích světa. Jednotlivé cizojazyčné edice Simpsonových se od sebe pochopitelně liší. V detailech. Německý Homer Simpson neužívá své typické citoslovce: „D´oh!“ ale peprné „Nein!“. Nezbedný Bart v Itálii drze nevyzývá k tomu, abyste „sežrali jeho trencle“, ale ponožky. A ve španělsky hovořících zemí se notorický alkoholik Barney Gumble jmenuje Barney Gómez, reverend Lovejoy se přejmenoval na reverenda Alegría.

„Homer pořád vysedává v hospodě a pije pivo, jenže to je u nás hřích. Pokoušel jsem se tedy aspoň prosadit, že bude konzumovat she´er, nealkoholický sladový nápoj. Neprošlo to,“ líčí Hosny. V arabské verzi se tak U Vočka popíjí pomerančový džus. Ostatně, onen podnik nevalné pověsti není v arabské mutaci seriálu hospodou, ale kavárnou.

Lépe to dopadlo s náklonností obézního antihrdiny ke slanině a párečkům, vepřové se jen výslovně změnilo na hovězí. S koblihami to bylo ještě lepší, Omar ve velkém konzumuje khak, tedy podobnou egyptskou pochutinu s dírou uprostřed.

Obyvatelé města se každou neděli nescházejí v kostele, ale samozřejmě v mešitě. Otravný a silně nábožensky založený soused Simpsonových Ned Flanders si ponechal pouze první charakteristiku. Otravný zůstal, ovšem všechny jeho náboženské reference zmizely. V zásadě se tak v Al-Shamshoon objevoval jen velmi zřídka.

Z nového scénáře vymizely i všechny narážky na judaismus a židovství, klaun Šáša o svém původu nehovoří a postava jeho otce rabína byla úplně vymazána. Nikdo nezmiňuje ani hinduistickou víru prodavače Apua. Potlačená však byla i muslimská víra, ženy na ulicích nechodí příkladně zahalené.

Děj nedával vůbec smysl

„Výsledkem byl neskutečný paskvil,“ přiznává Hosny. „Děsivý mix pop-kulturních odkazů, které nejsou ani americké, ani arabské.“ Hraje se tu baseball a postavy tu často zmiňují knihy nebo filmy, které v Saudské Arábii nejsou veřejnosti přístupné.

Prostříhané, upravené díly nedávaly smysl, jejich děj byl naprosto nekonzistentní. Proč by měl Omar podstupovat protialkoholní, tedy proti-džusovou léčbu? Speciální čarodějnický díl byl rozsekaný na jednotlivé skeče a díl, v němž si Homer vymyslí vlastní víru, se raději celý zrušil.

„Já jsem originální Simpsonovi zbožňoval,“ říká Hosny. „Charakter Homera je magický, egyptskému myšlení je velmi blízký. Je velmi přímý, jednoduchý a uvnitř laskavý. Ano, z jistého úhlu pohledu se občas chová neuvěřitelně hloupě, ale umí nalézt svou cestu a zachovat se nakonec moudře. Jako Egypťan.“ O arabizovaném Omarovi Hosny totéž říci nemohl.

Nedá se říct, že by se arabští editoři a scenáristé nesnažili. Omara například nadaboval „egyptský Robert DeNiro“ Mohamed Heneidy. Podobně hvězdné obsazení měl celý seriál. Od vysílání upravených Simpsonových si televizní stanice MBC 1 slibovala nemalé zisky a Wall Street Journal dlouho spekuloval, nakolik je akvizice filmových práv od studia FOX musela přijít. Zrovna tento údaj zveřejněn nikdy nebyl. Tamní šéfproducent Badih Fattouh jen připustil, že to nebylo zrovna levné.

Homer, který nepije pivo, prostě není Homer

Navzdory Hosnyho pochybnostem a přemlouvání vyrazil seriál Al-Shamshoun v říjnu roku 2005 poprvé mezi diváky. S plnou parádou, s výsadou nejlepšího možného načasování. V hlavní vysílací době, navíc zrovna na začátku ramadánu.

Úspěch se však nedostavil. Nesourodá americko-arabská směs prostě neměla čím zaujmout, nešla pochopit, nejasnosti v nesouvislém ději a absence logiky v zápletkách diváky jen znervózňovala. Legraci nešlo rozumět. Cenzury bylo příliš. Přitom jí nešetřila ani pandžábská stanice Geo TV, která v Pákistánu ze seriálu vysílaného pod názvem Tedi Sim Sim vykostila všechny zmínky o konzumaci alkoholu, drog a o sexu, čímž mimochodem došlo k výraznému zkrácení délky. I tak si však udržela maximální sledovanost. To proto, že příběhy většiny postav zůstaly víceméně kompaktní.

Verze ropných šejků nenechala ze Simpsonů kámen na kameni – a zůstal z něj patvar. „Seriál naše diváky nezaujal,“ eufemisticky prohlásil šéfproducent Fattouh. „Musíme připustit, že tato show nedokázala plně přilákat své publikum a nikdy mu nepřinesla takový humor, který by se očekával. Navíc většina arabského publika si kreslené filmy stále spojuje spíše s pořady pro děti.“

I když mělo studio připraveno celkem 52 arabizovaných dílů, zaťatě se odvysílalo jen 34. Přičemž sledovanost vytrvale klesala. Předělávka se prostě neujala.

Rozuměl tomu i Al Jean, americký scenárista a režisér původní série, který s arabizací rozhodně nesouhlasil. „Pokud Homer nepije pivo, nejí slaninu a slušně řečeno se nechová jako prase, což je hádám taky proti islámu, pak to prostě není Homer,“ prohlásil.

Kulturní výměna se neúspěchem oficiální, arabizované verze Simpsonů naštěstí nezastavila. Ohmataná DVD s původní verzí seriálu jdou v arabských zemích z ruky do ruky a západní fandové kultovního seriálu si občas pro zábavu pouští pracně postahované arabizované verze.