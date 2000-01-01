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Oslňovala sex-appealem a vládla silou. Byla Kriemhildou z uhozené erotické ságy o Siegfriedovi i barbarskou bojovnicí v bezduchých Sedmi slavných gladiátorech. A též královnou Stirbou z hororu Kvílení vlkodlaků. Sybil Danningová vládla béčkovým filmům 70. a 80. let. Též u nás, kde je vyšperkovával i neumětelský, monotónní dabing.
Autor: Profimedia.cz
„Když točíte béčkový film, musíte brát svou práci naprosto vážně. Ale nesmíte brát vážně sami sebe.“ Onen citát naznačuje, že jakkoli přihlouplá byla většina její filmové produkce, zachovávala si uměřenost.
Autor: Profimedia.cz
A i ve světě béčkových, a přiznejme to, i céčkových filmů dovedla najít jistý vlastní postoj. Držela se ho zásadově.
Autor: Profimedia.cz
„Nechtěla jsem být tou holkou, která visí na hrdinově paži a křičí. Chtěla jsem být tím hrdinou.“
Autor: Profimedia.cz
„Byla to velmi macho doba, Reaganova éra, se všemi macho filmy jako Komando a Rambo,“ vzpomínala s odkazem na amerického konzervativního prezidenta a osmdesáté roky, kdy začala posílat do kin své postavy vzpurných, silných, mnohdy brutálních žen. „Jsem proto velmi šťastná, že jsem si našla vlastní místo a hrála tyto silné ženy.“
Autor: Profimedia.cz
„Byla snad první herečkou, která úspěšně propojila krásu a brutální sílu. Její fantastické fyzično mohlo dělat potěšení, nebo drtit a ničit. A někdy obojí.“ Když odhlédneme od kvality příběhů i dialogů jejích filmů, jsou to vlastně případná slova.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se jako Sibylle Johanna Danningerová v roce 1950 v Rakousku, dětství však prožila ve Spojených státech, její otec byl americký voják. Po škole odjela zpět do Rakouska, pracovala jako zdravotní sestra.
Autor: Profimedia.cz
Profesi měla ráda, ale drtily ji malé peníze, dlouhá pracovní doba, práce do noci. „Nechtěla jsem obětovat soukromý život,“ líčila. Dala se na kosmetiku, nakonec okusila i modeling.
Autor: Profimedia.cz
Výsledek? Samozřejmě „sexploatační film“, snímek, v němž byl natvrdlý příběh jen záminkou pro nahotu. Název v doslovném překladu: Pojď sem, můj nemilovanější ptáčku.
Autor: Profimedia.cz
V žánru pokračovala. V erotické adaptaci (adaptace je nadnesené slovo) Písní Nibelungů a severské mytologie. Kinematografická perla se jmenovala Siegfried a bájný milostný život Nibelungů, kvalitou odpovídala západoněmecké exploatační komedii sedmdesátých let: byla plná košilaté erotiky. Foto (je vlevo) je právě z tohoto skvostu.
Autor: Profimedia.cz
Další erotické snímky následovaly. Těžkopádná nadsázka a nijak oduševnělý humor nezastíraly, že jsou jen chabým doprovodem nahých scén.
Autor: Profimedia.cz
Sibyl Danningová napomáhala svým nahým tělem například informovat o stavu západoněmecké turistiky v jižních zemích (Zpráva z dovolené: o které by neměli průvodci mluvit), o ženách v domácnosti (Zpráva o ženách v domácnosti 1: neuvěřitelné, ale pravdivé), o manželích (Zpráva o manželích).
Autor: Profimedia.cz
Sibyl Danningová napomáhala svým nahým tělem například informovat o stavu západoněmecké turistiky v jižních zemích (Zpráva z dovolené: o které by neměli průvodci mluvit), o ženách v domácnosti (Zpráva o ženách v domácnosti 1: neuvěřitelné, ale pravdivé), o manželích (Zpráva o manželích).
Autor: Profimedia.cz
V erotických komediích zavřená nezůstala. V roce 1972 pronikla do mainstreamové kinematografie ve filmu Modrovous, s Richardem Burtonem, Raquel Welchovou, Virnou Lisi.
Autor: Profimedia.cz
Prošla se jím v roli prostitutky, na snímku je (vpravo) s Nathalií Delonovou v roli Eriky.
Autor: Profimedia.cz
Její role přirozeně nebyla velká, přirozeně se neobešla bez nahoty. Scénář jí předepsal bizarní konec, její postavu i Eriku Modrovous Richarda Burtona propíchne lustrem. Prolustroval je, jak říkala.
Autor: Profimedia.cz
Neznamená to, že by dala sbohem barvitému světu prostoupeném masivním množstvím nahoty a simulovaného sexu: Lékárníkovy zamilované dcery, Chvála tomu, co zoceluje...
Autor: Profimedia.cz
Několikrát si však dopřála vážnou kinematografii, i když by nepřející její role jistě vtlačovali do sekce štěků. Tři mušketýři, Princ a chuďas, Concorde – Letiště 1979 (na fotce).
Autor: ČTK
Její největší mainstreamovou rolí byla postava ztvárňující skutečnou teroristku Brigittu Kuhlmannovou (aka Halimu). V izraelském filmu Operace ENTEBBE jí byl partnerem Klaus Kinski.
Autor: Profimedia.cz
Jinak však zůstala na domácí půdě – v béčkových filmech. A byla v nich skvostná. A pak přišel vrchol: Battle Beyond the Stars, v češtině uváděný jako Sador, vládce vesmíru.
Autor: Profimedia.cz
Ztvárnila v něm svou snad nejikoničtější roli, vesmírnou valkýru Saint-Exmin (vlevo).
Autor: Profimedia.cz
Snímek producenta Rogera Cormana je do kosmu rozkročenou sci-fi verzí Sedmi statečných, Danningová ho oceňuje za vztah k Sedmi samurajům Akiro Kurosawy. Její postava jí dodnes vynáší popularitu ve fantasy a comi-con komunitě.
Autor: Profimedia.cz
Našla v ní polohu, kterou hledala: mocnou ženu. „Nahota ve filmu pro mě nikdy nebyla tabu, pokud měla logický smysl – ale akce a síla ženy pro mě byly vždy na prvním místě,“ vysvětlovala. Barbarská bojovnice z Filmu Sedm slavných samurajů (na fotce) byla právě taková.
Autor: Profimedia.cz
Na začátku osmdesátých let se svými béčkovými variacemi trefila do tóniny fantasy filmů jako Barbar Conan. Patřil mezi ně i Herkules.
Autor: Profimedia.cz
I v něm se převtělila v bojovnici, spokojená však nebyla úplně. Její kolegové gladiátoři odhalovali svá těla, proč to své musela mít její gladiátorka zahalené? „To nebylo fér,“ soudila. Namítala, že i její bojové schopnosti film upozaďoval – žena nemohla zahanbit muže.
Autor: Profimedia.cz
Představitel hlavního hrdiny Lou Ferrigno navíc trval na tom, že snímek nesmí zklamat malé návštěvníky kin, kteří ho znali jako Neuvěřitelného Hulka. „No, tohle je definitivně Herkules pro děti. Pro malé, velmi malé děti,“ komentovala s odstupem výsledek filmovému kritikovi Rogeru
Autor: Profimedia.cz
Mnohem ostřejších béčkových perel se jí dostalo v žánru women-in-prison s jasně definovanou linkou: vězenkyně, chovankyně jsou týrané a sexuálně zneužívané bachařkami, dozorkyněmi. Jednou z nich byla Dívčí nápravná škola.
Autor: Profimedia.cz
Její postavou byla zkorumpovaná bachařka Sutterová s biblí v ruce. Sex a moc v ní dostala velmi padoušskou ničemnou podobu.
Autor: ČTK
Jeden ze svých nejkultovnějších filmů natočila v Československu. V Kvílení vlkodlaků II. (hráli v něm mimochodem například i Jan Kraus, Jitka Asterová, Valerie Kaplanová) se představila jako královna vlkodlaků Stirba.
Autor: Profimedia.cz
Tento artefakt pak její renomé, postavení, status béčkové, někdy i céčkové hvězdy hororů, fantasy, exploatačních filmů definitivně stvrzuje: Sybil Danningová na obrázku ze žvýkaček.
Autor: Profimedia.cz
Jenže madam Danningová nebyla jen tím. Měla podnikavého, byznysového ducha. Při uzavírání hollywoodských smluv byla tvrdou vyjednavačkou. (Na snímku s Clintem Eastwoodem v roce 1988)
Autor: ČTK
Bystře rozpoznala nástup fenoménu domácího videa a ve vlastní VHS edici Sybil Danning’s Adventure Video uváděla akční, sci-fi a exploatační filmy.
Autor: ČTK
Svůj svět, království béčkových filmů s ženami oplývajícími sex-appealem a fyzickou silou, ovládla. Kormidlovala v něm docela s rozmyslem, s pevnou navigací. Když ji oslavovali jako královnu ukvílených postav z hororů, protestovala: „To jsou oběti. Pokud jste to v Kvílení vlkodlaků II zaznamenali, jsem to já, kdo dělá z lidí oběti.“ (Na snímku z roku 2007)
Autor: Profimedia.cz
„Hraju ráda silné postavy, a miluju hrát padouchy. Vždy jsem se ráda držela od obětí dál,“ zdůrazňovala. (Fotka z roku 2007)
Autor: Profimedia.cz
K titulům sexuální bohyně se však herečka, která byla v roce 1982 vyhlášena sexuálním symbolem roku v Cannes a které se dostalo pózování na titulní stránce Playboye, hlásila. (Fotka z roku 2019)
Autor: Profimedia.cz
„Řekne-li se o mně, že jsem sexuální symbol, je to velká čest. Protože jsem žena a chci být sexy a miluju být sexy. Mám ráda sex a mám ráda muže,“ prohlásila. (Na snímku v roce1985, kdy si ještě odskočila do erotického filmu Mladá lady Chatterlyová)
Autor: Profimedia.cz
V jejím přístupu byl bezpochyby jistý feminismus, svérázný. „Hollywood byl plný mužů, kteří chtěli chránit ženy. Já jsem chtěla točit filmy, kde si žena zachrání krk sama a ještě u toho vypadá sakra dobře,“ onen citát ho shrnuje. (V roce 1976 si zahrála majitelku salonu s Lee Van Cleefem ve spaghetti westernu Diamante Lobo)
Autor: Profimedia.cz
Netýkal se však pouze jejích rolí, podřízená nechtěla být ani v osobním životě. „Bohaté muže nemůžu vystát. Protože bohatí muži mají moc, a chtějí vás kontrolovat. Jsem velmi hrdá, že to, co mám, jsem vydělala sama.“ (Na snímku s režisérem Carlem Pontim, rok 1973)
Autor: Profimedia.cz
A hrdá byla i na publikum svých dílek. Rozpoznala, že obchází namyšlenost, aroganci, pozlátko. „Moje publikum neřeší červené koberce ani oscarové snobství. Pozná poctivou zábavu a vášeň pro žánr – a to je ta nejčistší věrnost, jakou si herci mohou přát.“ (Foto z roku 2024)
Autor: Profimedia.cz