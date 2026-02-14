Když našli poslední dva, jeden měl leteckou kombinézu rozedranou od kolen dolů, takže to vypadalo, jako kdyby měl šortky. Druhému z ní zbylo cosi jako košile. Od pasu dolů viselo jen pár cárů. Místo jedné boty používal pouzdro na pistoli, do nějž si zastrčil oteklou bosou nohu jako do pantofle. K nártu si provizorní obuv přivázal padákovou šňůrou. Druhou nohu měl ovázanou hadry.
Byli tak hubení a vysílení, že nedokázali ani pořádně stát.
Ti dva však pořád žijí. A neuvěřitelné je, že inženýrem úplně naslepo zvolený směr je správný. Možná štěstí, možná instinkt prospektora. McGlinn a Robson už nemohou dál, právě obešli jednu rozsáhlou bažinu, která jim vysála poslední síly. Utáboří se a rozdělají oheň.