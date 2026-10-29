„Líbila se vám cesta přes golfové hřiště, z jižní strany města?“ Otázka, kterou lékař Bell počastoval hned zkraje pohovoru svého pacienta, zněla nepatřičně. Přišla znenadání, bez předchozí konverzace, tudíž působila vlastně jasnovidecky. Muže také očividně zaskočila: „Vaše ctihodnost mě viděla?“
Jeho ctihodnost pro svůj dotaz měla vysvětlení. „Bylo to až směšně prosté,“ vzpomínal Bell a líčil: onoho dne pršelo, muž měl kvůli tomu na botách nalepenou načervenalou hlínu, a nikde jinde v okolí města než na hřišti taková nebyla. Jak prosté!
Jenže na studenty, v jejichž posluchárně pacienta přijal, to udělalo dojem. Jako vždy, když před nimi Bell používal svou Metodu, jak svůj přístup založený na bedlivém pozorování a dedukci nazýval.
V posluchárně oněm demonstracím přihlížel i Arthur Conan Doyle. A Bellovy téměř magické kousky se později měly otisknout do nesmrtelné postavy detektiva, kterou stvořil.
Dřív než pacient promluví
Podobných výstupů lékař udělal spoustu. Kladl důraz na rychlé a přesné rozpoznání detailů, v nichž se nemocný stav liší od zdravého – na pozorování, které má pacientu lékař věnovat ještě předtím, než se jej vůbec dotkne. „Používejte oči, uši, mozek, a své dedukce si vždy ověřujte,“ vštěpoval studentům.
A ti jeho vyšetření hltali. „Problém s kyčelním kloubem? Ale kdepak,“ odmítl diagnózu mladého kolegy, když zhlédl jeho pacienta. Ukázal na mužovy rozříznuté boty, vyložil, že trpí kuřími oky, ale že jeho problém je ještě jiný: „Jedná se o případ chronického alkoholismu. Ruměný nos, nateklá tvář, roztřesené ruce, to vše tomu nasvědčuje. Dedukce je však třeba potvrdit konkrétními důkazy. A v tomto případě mou diagnózu potvrzuje hrdlo lahve whisky, které vyčnívá z pravé kapsy pacientova kabátu.“ Doktor Bell se pyšnil i smyslem pro humor.
Především však zvídavostí. Každý pacient byl pro něj studijním materiálem, oponou, kterou bylo třeba odhrnout: symptomy tajily neřesti, tajemství, gesta napovídala, každičký detail, očividný i snadno přehlédnutelný, mohl všechny předchozí propojit do rozluštěné tajenky. Lékařství bylo vědou čtení a interpretace viditelných známek, které si člověk na sobě nesl. Tomu říkal „Metoda“. Profesionálovi měla umožnit vyzvědět zdravotní problém ještě předtím, než pacient otevře ústa.
Jeho demonstrace fascinovaly. Při jednom vyšetření v posluchárně edinburghské Královské nemocnice jen mimochodem poznamenal, že pacient byl jistě členem hudebního tělesa skotského horského pluku. Muž to zuřivě popřel, byl prý pouhým obuvníkem.
„To byla docela rána pod pás,“ přiznával podle listu The New York Times Bell, rozhodl se však pro ověření svého úsudku, jemuž i tak věřil, riskovat. Pokynul svým asistentům, aby muže svlékli – a na jeho hrudníku našel vytetované písmeno „D“, chlapík byl dezertérem z krymské války, to proto své vojenské angažmá zapíral.
Holmesovských dedukcí byla jeho lékařská kariéra plná: ze zánětu kůže na ruce poznal, že pacientka pracovala v továrně na linoleum, malinký vřed na rtu a hladká jizva na tváři mu pomohly vyzvědět, že jiná stará žena holdovala kouření dýmky.
Lékař ve službách policie
Joseph Bell se narodil v roce 1837 v lékařské rodině, oné profesi zůstal věrný. A udělal kariéru. Léčil, vyučoval, po třiadvacet let byl redaktorem lékařského magazínu. Byl pokrokářem, stal se přítelem zakladatelky ošetřovatelství Flortence Nightingaleovou, pořádal přednášky pro zdravotní sestry a měl odvahu k ve své době kontroverznímu kroku, vyučoval první studentky lékařství.
Své pozorovatelské schopnosti neomezoval na ordinaci a posluchárnu, jeho dcery líčily, jak odkrýval profese a zvyky spolucestujících ve vlaku, odkud a kam jedou. „To vše, aniž by s nimi promluvil. Když svá pozorování ověřil, měly jsme za to, že je kouzelník,“ popisovala jeho dcera pro list The Sunday gentleman.
Lékař Bell však neměl své vnímavé orlí oči jen pro pacienty a pozorování takříkajíc z rozmaru. Jeho Metoda jej zavedla do služeb policie, kterou stejně jako jeho literární „duplikát“ Sherlock Holmes kritizoval za nevědecký přístup, který straní dojmům, ne interpretaci faktů. Partnera našel v policejním lékaři Siru Henrymu Duncanovi Littlejohnovi. To s ním vyřešil mnoho významných kauz.
Například vraždu Elizabeth Chantrelle v roce 1877. Zatímco se měla stát při nehodě obětí otravy plynem, dvojice lékařů rozlouskla, že ji otrávil její muž. „Vyřiďte mé komplimenty Joe Bellovi. Oba dva jste odvedli dobrou práci, když jste mě přivedli na popraviště,“ vzkázal odsouzenec na doklad starých časů, kdy měli zločinci uznání.
V roce 1893 se duo zapsalo do tajuplné vraždy dvacetiletého aristokrata a bohatého dědice Cecila Hambrougha. Zatímco se měl sám zastřelit, lékaři ukázali v docela holmesovské kauze, v níž hrály důležitou roli vlněné ponožky, prstem na Cecilova poručníka, nakonec to však na jeho odsouzení nestačilo.
I Bellovo svědectví však přivedlo na popraviště za vraždu dvou novorozeňat Jessie Kingovou. Se svým kolegou Littlejohnem se měl Joseph Bell zajímat dokonce o nejslavnější vraždy své doby – v kauze obětí Jacka Rozparovače se dvojice shodla na pachateli, na koho však ukázala, se nedochovalo.
Jisté je, že Bellovy schopnosti vešly do literatury. Díky tomu, že mezi studenty, které jeho schopnosti okouzlily, byl v osmdesátých letech Arthur Conan Doyle. Muž, který si po škole zařídil vlastní praxi v Sussexu, ale nevedlo se mu tak, jak očekával. Proto se rozhodl zkusit psaní detektivek. A když hledal podobu svého hrdiny detektiva Sherlocka Holmese, jeho mysl se upnula k učiteli Joe Bellovi: „K jeho orlí tváři, k jeho neobvyklým způsobům, k jeho záhadné, děsivé schopnosti vidět detaily.“
To z vnímavého lékaře vzešel detektiv s vědeckou metodou. Jeho první případ Studie v šarlatové spatřil světlo světa v roce 1887. Další následovaly.
Pro mnohé za postavou Sherlocka Holmese lékař Bell prosvítal. „Zajímá mě jen jedna věc,“ psal autorovi spisovatel Robert Louis Stevenson, když mu k Holmesovým příběhům blahopřál, „může to být můj starý přítel Joe Bell?“
Lékař byl za ikonickkým detektivem vidět. I když ani nehrál na housle, ani neholdoval kokainu.