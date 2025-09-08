Premium

Komu dá Tinder víc sexu. Studie říká, jaké odmění muže a jaké ženy

Autor:
Aplikace využívá k seznamování stále víc lidí. I k hledání příležitostného sexu. Komu se to na platformě Tinder daří, zjišťovala průkopnická studie.
Aplikace jako Tinder jsou stále rozšířenější. Všímají si jich i studie.

Jsou svého druhu „lekem“, „lekovým systémem“, říká o seznamovacích aplikacích s odkazem na termín z biologie studie, která vyšla v magazínu Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. Docela prozaicky je přirovnává k místu, které ve zvířecí říši slouží výhradně pro zprostředkování páření. Neděje se na něm nic metafyzického. Samci na něj přicházejí předvádět své zásnubní pózy, samice se tam svobodně rozhodují, koho si vyberou.

Tinder je obdobným, virtuálním prostorem. Umožňuje mužům a ženám předvádět se velkému publiku potenciálních partnerů, partnerek, aniž by to vyžadovalo velké angažmá, úsilí, investice, shrnuje server PsyPost.

Seznamovací aplikace se již předmětem výzkumů přirozeně staly, jenže se omezovaly na psychologické profily jejich uživatelů a uživatelek. Autorská dvojice Lennart Freyth a Peter K. Jonason se však chtěla dovědět víc o tom, komu se na aplikaci daří. Komu se vede dovést svou tinderovskou misi do úspěšného konce v podobě sexuálního zážitku.

Z tinderovského „leku“ si studie vytáhla vzorek téměř pěti stovek lidí, mužů v něm bylo o něco více než polovina. Bylo jim od šestnácti do sedmdesáti, průměrný věk se pohyboval kolem čtyřiceti. Výzkum je zpovídal ohledně jejich osobnostního nastavení, vztahu k příležitostnému sexu, sexuální touze, jejich nároků na protějšek. A samozřejmě ho zajímaly jejich úspěchy, jak co se týče dostaveníček skrze Tinder, tak sexuálních zážitků.

Zjištění jim umožnila detekovat, jaké osobnostní vnitřní a behaviorální rysy k tinderovým úspěchům vedou.



8. září 2025

