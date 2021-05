Ony černobílé fotky jsou realistické, bez teatrálnosti a zachycují vlastně docela obyčejné životní chvíle. Prosté, všední momenty, které však společnost nechce vidět. Okamžiky, které jsou stále tabu: projevy intimity a sexuální náklonnosti starších lidí. Britská kampaň fotografa Rankina chce o sexu ve stáří odstartovat společenský dialog.

Autor: Let’s Talk the Joy of Later Life Sex/Rankin, Relate