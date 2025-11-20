Sex může být po padesátce uvolněnější, říká k Naked Attraction expertka

Nejprve nám, v mládí, stačívá sex samotný. Posléze přijde chuť experimentovat, posouvat ho. Ve vyšším věku se nebojíme ani vyjevit svoje přání a fantazie, ani se neděsíme případného odmítnutí. S rostoucí délkou dožití se přitom druhá míza dostavuje i po padesátce, říká v pořadu Naked Warm Up psycholožka Hana Mezerová.

Moderátorovi Vítkovi vyjevila rozhovor s jedním ze svých klientů, který s šestasedmdesáti řešil své trampoty s nešťastným zamilováním se. „Záleží na našem životním stylu a pohledu na svět,“ komentuje psycholožka rčení, že věk je pouze číslo.

Poznamenává navíc, že s prodlužováním dálky života se naše životní fáze posouvají. „Krize středního věku přichází později než ve třiceti, až ve čtyřiceti, ale i padesáti,“ líčí.

Celý rozhovor moderátora Vítka Zacha o druhé míze ve vztazích a sexu s psycholožkou Hanou Mezerovou sledujte na Óčku ve čtvrtek 20. listopadu ve 22:00 hodin, těsně před Naked Attraction.

V sedmé epizodě Jana a její nazí nápadníci dokážou, že láska, touha a odvaha dělat bláznivé věci nemají věkovou hranici.

A onen věk může nabídnout i víc uvolněnosti. Zmizí tlak, abychom našli partnera, partnerku na celý život.

„Po padesátce lidé často říkají: myslel jsem, že jsem partnera na celý život našel, ale nebyl na celý život, nebo jsem ho nenašel, chci aspoň parťáka na zábavu. Jdou pryč očekávání a domněnky a lidí žijí víc přítomností než tím, co bude v budoucnu. Tak proč se něčím limitovat? Jen si užívat život a nebýt na to sám,“ popisuje psycholožka. Vidět je to podle ní i v pořadu Naked Attraction.

I když je to bohužel stále tabu, s věkem nemizí potřeba intimity ani sexu. I ta se proměňuje. „Když lidé začnou se sexem, většinou jim stačí sex samotný. Pak se vztah prohlubuje a přicházejí experimenty,“ shrnuje psycholožka, „ve vyšším věku se už tolik nebojí a nejsou tak hodnotící vůči sobě ani vůči druhému. A méně se bojí odmítnutí.“

