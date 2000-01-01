Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby. Takže ještě než mohla žena vstoupit na palubu, musela splnit soubor požadavků, které s létáním neměly pranic společného.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Začalo to jako báječné dobrodružství. Skvělá příležitost pro mladé ženy, jak najít zaměstnání v rychle se rozvíjející branži luxusního cestování. Kapitální nápad, jak psaly Capitol Airways.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Vkráčet na palubu letadla ne jako pasažérka, ale jako ceněný člen týmu palubního personálu. Tím pro změnu lákaly do nebeských výšek aerolinky TWA.
Autor: TWA
Jenže mezi sliby a poznanou realitou se něco nehezky nepovedlo. V 50. a 60. letech totiž byly ženy vnímány o dost odlišným způsobem než dnes.
Autor: Delta Museum
Bezpečnostní certifikace, znalosti navigace, výcvik pro nouzové situace? Kdepak. Tím nejzásadnějším projevem možné způsobilosti vykonávat náročné povolání byl fyzický vzhled uchazečky.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Seznam kritérií, podle něhož se rozhodovalo o přijetí uchazečky, byl obsáhlý. Týkal se například její postavy, zbarvení vlasů i hlasu. Nebo vůně, kterou používala.
Autor: New Zealand National Airways Corporation (NAC)
Součástí velmi podrobného dotazníku často bývaly i intimní podrobnosti z jejího dosavadního milostného života.
Ne, letecké společnosti v 50. letech zpravidla nenabíraly své zaměstnankyně podle jejich schopností. Klíčovým prvkem byla image.
A letecké společnosti ji při výběru prosazovaly až s pozoruhodnou důsledností.
Takže? Ideální letuška byla krásná, mladá, svobodná. A přirozeně i štíhlá a sexy.
Odkud se takové požadavky vzaly? Ta očekávání nebyla jen nevysloveným společenským tlakem nebo vágními preferencemi vedení leteckých společností.
Šlo o velmi konkrétní, formální a písemně stanovená pravidla, která byla při výběru uplatňována bez jakýchkoli rozpaků.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Prospekt, který by si už dnes letecká společnost Eastern za rámeček nevystavila, hovoří jasně. Toto jsou ty neúspěšné uchazečky. Hezké, ale pořád jen průměrné. „Docela dobré, ale ne dost dobré.“
Autor: Eastern Air Lines Collections
Dostat se mezi letušky, splnit si svůj sen, bylo podobně náročné, skoro jako prorazit do ligového sportu. Letecké společnosti se předbíhaly v tom, kdo odmítne víc „jen průměrných“ uchazeček.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Eastern dávala sbohem devatenácti ženám z dvaceti. Capitol Airlines si vybraly se štěstím každou třicátou.
Autor: Leslie Grimes Moser
Je to pohled, který zabolí. A mnohým poslouží jako nevítaná připomínka časů, kdy byla ženina profesní hodnota posuzována podle měřítek, která neměla s její schopností vykonávat danou práci nic společného.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Kde začít? Snad u účesu, který měl signalizovat ženskost. Vlasy žen z palubního personálu nebyly věcí osobní volby, ale staly se součástí módního diktátu.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Časy se pochopitelně měnily, a s nimi i „obecný vkus“. V 50. letech musely mít letušky vlasy krátké, upravené. Ale přitom „nezaměnitelně ženské“. O patnáct let později už doba přála dlouhým kadeřím. Ale vždy výstavním!
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Cílem byl uhlazený, „dámský“ vzhled odpovídající obrázku, který se letecké společnosti usilovně snažily vytvářet.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
A jak si správně upravit účes? V tom byly uchazečky o práci letušky pečlivě proškoleny. Například na „akademii“ American Airlines Stewardess v texaském Forth Worth.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
To byla vůbec zajímavá instituce. Otevřena byla v roce 1957 a šlo o první specializovanou akademii na světě, určenou výhradně pro výcvik palubního personálu.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
„Dřív to byla nešika a pěkné motovidlo. A podívejte se teď, už roznese čtyři šálky kávy a pluje při tom na vysokých podpatcích. Byla přátelská a přitažlivá, a tak z ní letecká akademie udělala mladou dámu!“
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Lekce byly pro případné uchazečky dost zdrcující. Neprolézt sítí nejrůznějších fyzických měřítek bylo snadné, bez ohledu na investované školné.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Od letušek se očekávalo, že budou mít při každém letu make-up. Jen pozor, jejich vzhled musel být i tak přirozený a kultivovaný. Dostatečně upravený, ale nikdy výrazný nebo teatrální. Cílem byla „přitažlivost, která na sebe zároveň nepoutá příliš mnoho pozornosti“.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Ruce musely být dokonale upravené, jemné. Tak aby jejich úprava působila nenuceně. Šperky byly omezené na pečlivě stanovené minimum. Cokoli navíc bylo považováno za přehnané a neodpovídající zdrženlivé, profesionální image, kterou měly letušky reprezentovat.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Dnes nemyslitelné, tenkrát naprostá klasika. Letušky musely udržet svou tělesnou váhu v přesném limitu. Začínalo se na třiapadesáti kilogramech. V pozdějších letech bylo možné spatřit i letušku s jednašedesáti kilogramy.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Nebyl to nějaký ojedinělý výstřelek nebo hláška z propagačních materiálů. Hmotnostní limit se před každou směnou přísně kontroloval. A žena, která „nenavážila“, se v ten moment stala nezaměstnanou. Bez nároku na mzdu.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Těch smluvních doložek, které ústily v okamžité jednostranné ukončení pracovního poměru, bylo víc. Vyhazov čekal na ty, které se provdaly, otěhotněly. A též na ty, které přesáhly věk dvaatřiceti let. Pak už pro ně na palubě nebylo místo.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Udržování požadované tělesné hmotnosti samo o sobě nebylo považováno za dostačující. Letušky navíc musely pod uniformou nosit přiléhavý stahovací korzet, který zajišťoval, že jejich silueta bude za všech okolností odpovídat přísným standardům letecké společnosti.
Autor: TWA
Některá z těch pravidel se časem dočkala postupného „rozvolnění“. Většina z nich však určovala pracovní podmínky celé generace žen v letectví.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Výška hrála pochopitelně roli též. A celé to měření na stopy a palce trochu připomínalo přeměřování dostihových koní.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Aby se žena kvalifikovala, musela měřit přibližně mezi 157 až 168 centimetry. To bylo uznané rozpětí, zohledňující různě vysoké podpatky, které byly rovněž povinnou součástí uniformy.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
S podpatky pak byly vysoké všechny stejně. Cílem bylo vytvořit zdání absolutně (a absurdně) jednotného, vizuálně sladěného palubního personál. Dnes jsou podobná omezení týkající se výšky ve většině zemí nezákonná.
Pravidla letecké společnosti rozhodovala o tom, kde přesně bude na uniformně končit lem sukně. A zrovna tak byly vyžadovány vždy dokonale hladce oholené nohy.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Aby snad nedošlo k trestuhodnému pochybení, před letem byla „hladkost nohou“ letušek kontrolována stejně přísně jako jejich váha.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Letecké společnosti se cítily být naprosto oprávněny regulovat fyzický vzhled svých zaměstnankyň.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Jak už padlo, od letušek se očekávalo, že budou svobodné a bez partnera - a že takové ideálně zůstanou napořád. Proč? To už letecké společnosti vykreslovaly opatrněji. Ženy palubního personálu totiž měly vytvářet dojem své „přístupnosti“.
Autor: UAHF
Sňatek znamenal pro letušku ztrátu jejího pracovního místa. V mnoha případech totéž platilo i pro vážný partnerský vztah.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
I tady se však „rozvolňovalo“. Zatímco v 50. letech byl sňatek klasifikován jako automatický důvod k ukončení pracovní smlouvy, v 60. letech už byla vdaná letuška „jen“ nucena k podání výpovědi. Teoreticky se tomu mohla soudně bránit.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Až množství dlouhodobých právních sporů, které leteckým společnostem kazily reputaci, vedlo k tomu, že v 70. letech se ve Spojených státech od požadavku na letušky „svobodné a bez závazků“ upustilo. Alespoň oficiálně.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Některá pravidla se tedy měnila, jiná zůstávala stejná. Od letušek se očekávala příjemná, decentní vůně. A jemný kultivovaný hlasový projev, dobře modulovaný. Zvýšení hlasu za jakýchkoli okolností bylo důvodem k ostrému napomenutí letušky.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Dlouho například nebylo vůbec myslitelné, aby letušky hovořily s nějakým akcentem. Pak však Southwestern Airlines objevily kouzlo etnicky odlišných krásek. Od kterých se naopak očekávalo, že jejich řeč bude exotičtější.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Rychle to okopírovaly i další letecké společnosti.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Brzy pro vás měla první poslední během letu zajistit letuška s akcentem francouzským anebo taková, která se vyznačovala roztomile asijskou dikcí.
Autor: TWA
Jiné věci zůstávaly naprosto stejné a neměnné. Například rituál přípravy letušky k nástupu na palubu byl od padesátých let prakticky v totožném režimu. Úpravnost a vzhled byly stále na prvním místě.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Zatímco v předválečných a válečných letech patřilo letectví k odvětvím, které asi nejvíc vyzdvihovalo úlohu „silných, sebevědomých a pracujících žen“, v letech poválečných se rétorika výrazně proměnila.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Už ne ženy hrdé. Ale hezké a hravé kočičky. Nahlas nikdy nepřiznaným krédem amerických leteckých společností se v 60. letech stalo pravidlo 3S. „Sex sells seats“. Jen aerolinky, které uměly nabídnout vzrušující personál, prodávaly letenky.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Marketing leteckých společností býval zaměřen převážně na mužskou klientelu a zobrazoval letušky jako rozšiřující součást zábavy pro cestující.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Americká letecká společnost United Airlines svou reklamu založila v roce 1967 na heslu: „Každý se u nás dočká vřelosti, přátelskosti a mimořádné péče – a někdo tu možná získá manželku.“
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Společnost National Airlines měla svou vlastní kampaň. Letušky se jmenovkami a připsaným slogane Fly Me. Působilo to dvojznačně, jako že se cestující mohou „proletět“ po konkrétní letušce.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
V Southwest Airlines byly slibovány zážitky s „hosteskami v ultra-krátkých šortkách“. A jak se ukázalo, těsné kozačky a velmi krátké šortky odhalující hýždě fungovaly jako výnosný marketingový tah.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
A korunu tomu nejspíš nasadili na aerolinkách Braniff International, kde se v rámci reklamní kampaně „The Air Strip“ letušky převlékaly do uniforem přímo v uličce mezi pasažéry.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Seznámit se s letuškou? To bylo na linkách British Overseas Airways Corporation snadné. „Pozorně sledujte každý její pohyb. Ona sama je uměleckým dílem Orientu,“ hlásala reklama letecké společnosti.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org
Ani Japan Airlines nešly v roce 1959 daleko. Od jejich letušek prý pocítíte skutečnou touhu potěšit vás a jen vás. Samy totiž nachází uspokojení pouze tehdy, když se jim podaří učinit šťastným vás.
Autor: Leslie Grimes Moser
Na „cestování pro muže, kteří mají dívku v každém městě“ lákala společnost Delta.
Autor: Delta Museum
Byl to po čertech dlouhý let. A je dobře, že už je za námi.
Autor: San Diego Air and Space Museum Archivehttps://sandiegoairandspace.org