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Sexy, krásná a svobodná. Letušky měly vytvářet dojem přístupnosti

Radomír Dohnal
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Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby.... Začalo to jako báječné dobrodružství. Skvělá příležitost pro mladé ženy, jak... Vkráčet na palubu letadla ne jako pasažérka, ale jako ceněný člen týmu... Jenže mezi sliby a poznanou realitou se něco nehezky nepovedlo. V 50. a 60.... Bezpečnostní certifikace, znalosti navigace, výcvik pro nouzové situace?... Seznam kritérií, podle něhož se rozhodovalo o přijetí uchazečky, byl obsáhlý.... Součástí velmi podrobného dotazníku často bývaly i intimní podrobnosti z jejího... Ne, letecké společnosti v 50. letech zpravidla nenabíraly své zaměstnankyně... A letecké společnosti ji při výběru prosazovaly až s pozoruhodnou důsledností. Takže? Ideální letuška byla krásná, mladá, svobodná. A přirozeně i štíhlá a... Odkud se takové požadavky vzaly? Ta očekávání nebyla jen nevysloveným... Šlo o velmi konkrétní, formální a písemně stanovená pravidla, která byla při...
Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby. Takže ještě než mohla žena vstoupit na palubu, musela splnit soubor požadavků, které s létáním neměly pranic společného.

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