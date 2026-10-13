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Výsledky voleb
Sexy, krásná a svobodná. Letušky měly vytvářet dojem přístupnosti
Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby. Takže ještě než mohla žena vstoupit na palubu, musela splnit soubor požadavků, které s létáním neměly pranic společného.
Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír
Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely,...
Kvůli Palestině jí vyhrožovali smrtí. Modelka Bella Hadid slaví 30 let
Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však neunikla, dodnes se musí vyrovnávat s vážnou nemocí. A leckterým potížím se mohla vyhnout, ale její svědomí jí to nedovolilo,...
Melungeonové: tajemní lidé, které Amerika nechtěla
Někteří měli za to, že mají kořeny v dávných, zmizelých společenstvích, tajemných komunitách. Další svou identitu a barvu pleti vysvětlovali tím, že jsou potomky portugalských námořníků. Pravda byla...
Touha po sexu ve třech pár sblíží. Má to však háček
Je to krok do neznáma. Lákavý, ale též riskantní. Uškodí páru, zdeptá ho konflikty, žárlivostí, nebo ho posílí, dodá mu jiskru, vzrušení? A co může znamenat pro toho třetího? Jaké síly rozehraje...
Sexy, krásná a svobodná. Letušky měly vytvářet dojem přístupnosti
Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby. Takže ještě než mohla žena vstoupit na palubu, musela splnit soubor požadavků, které s létáním neměly pranic společného.
Jízda na tygrovi. Churchill plul do USA s pěti tisíci německými zajatci
Ona otázka už zůstane navždy bez odpovědi: Co kdyby se zajatí Němci rozhodli, že se vyvalí z podpalubí a setnou Británii její hlavu i za cenu sebeobětování pro vůdce a třetí říši? Měsíc předtím se na...
Touha po sexu ve třech pár sblíží. Má to však háček
Je to krok do neznáma. Lákavý, ale též riskantní. Uškodí páru, zdeptá ho konflikty, žárlivostí, nebo ho posílí, dodá mu jiskru, vzrušení? A co může znamenat pro toho třetího? Jaké síly rozehraje...
Hlavně nedělat ve výcviku úlevy, korektnost může stát životy, říká policejní instruktor
„Hlavně se nesmějí dělat úlevy,“ říká o policejním výcviku pplk. ve výslužbě Pavel Černý, který je autorem zásadních výukových střeleckých manuálů a odborných učebnic sebeobranné a taktické střelby....
Z šatlavy si Mikuláš Dačický udělal krčmu. Když nechtěl platit, utekl bojovat s Turky
Pro současníky byl spíše povalečem, rváčem a pijanem. V hodinách českého jazyka se však Mikuláš Dačický z Heslova promění v renesančního básníka, kronikáře a satirického kritika dobových zlořádů....
Vyběhnout 41 schodů a nerozlít u toho 10 piv. Pivní běh má nového krále
Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z celé Evropy. Závod, nazývaný Pinkasova noční můra, spočívá v běhu s deseti vlastnoručně načepovanými velkými pivy ze...
Největší podvodník na světě. Vytvořil o sobě mýtus a prodal ho Hollywoodu
Slavný film režiséra Stevena Spielberga Chyť mě, když to dokážeš (2002) s Leonardem DiCapriem v hlavní roli byl natočen podle životopisné knihy Franka Abagnalea, který se vydával za pilota a...
Nejstarší Homo sapiens dostal tvář. Je jiná, přesto se podobá té naší
Stál na samém začátku historické poutě našeho druhu. Nyní dostal tvář. Trochu zneklidňuje, protože je v něčem velmi odlišná od naší – a v něčem velmi podobná. Pradávný muž z marockého archeologického...
Mezi šesti nobelisty z Česka je i první žena s cenou míru. Kdo čekal nejdéle?
Nobelova cena míru jí patřila až při pátém udělování. Bertha von Suttnerová přitom sama navrhla dva muže, kteří ocenění získali dříve než ona. Jejím rodištěm byla Praha a archiv eviduje celkem 101...
Oscary sledujeme v televizi, Nobelovy ceny ne. Je chyba v nich, nebo v nás?
Týden Nobelových cen se blíží do finále. Zbývají už jen ceny za mír a za ekonomii. Zatímco Oscary, Thálie nebo Slavíci mají červený koberec, přímý přenos a davy fanoušků, o nových nobelistech se...
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Kvůli Palestině jí vyhrožovali smrtí. Modelka Bella Hadid slaví 30 let
Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však neunikla, dodnes se musí vyrovnávat s vážnou nemocí. A leckterým potížím se mohla vyhnout, ale její svědomí jí to nedovolilo,...
Melungeonové: tajemní lidé, které Amerika nechtěla
Někteří měli za to, že mají kořeny v dávných, zmizelých společenstvích, tajemných komunitách. Další svou identitu a barvu pleti vysvětlovali tím, že jsou potomky portugalských námořníků. Pravda byla...