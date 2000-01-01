náhledy
Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala evakuace. Od nehody a korporátního zločinu u města Seveso uplynulo 10. července 50 let.
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Nebyla to jen lecjaká průmyslový katastrofa. Magazín Time jí v roce 2010 přisoudil osmé místo na tragickém žebříčku nejhorších enviromentálních neštěstí způsobených člověkem.
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A tento muž je Walter Jann. Šéf ženevské firmy Givaudan, která chemičku ICMESA vlastnila. To on zosobňoval mlčení, uhýbání, pokusy o zříkání se zodpovědnosti. To on odkládal varování lidem v okolí i evakuaci.
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A rovněž toto je tvář hrozivé události. Dělnická rada továrny ICMESA. Pracující i sdružení a výbory obyvatel oblasti se bránili. Zdravotní a enviromentální škody už byly napáchány, šlo však o spravedlnost.
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Bílý mrak se z továrny na herbicidy vyvalil kolem poledne 10. července 1976. Hustý, mlhovitý – a rozléval se s ním štiplavý zápach.
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Obsahoval hydroxid sodný, ethylenglykol a další látky, ale též TCDD. 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin. Nejnebezpečnější, nejtoxičtější dioxin na světě.
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Obyvatelé měst Seveso, Meda, Desio, Cesano Maderno netušili, co na jejich domy, ulice, zahrady, parky, na ně samotné usedá.
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TCDD je karcinogenní, způsobuje těžké vývojové vady u dětí a znetvořující, hnisající puchýře.
Autor: ČTK
Lidé nevěděli, že je pohlcuje mrak látky, kterou používá americká armáda jako součást bojového plynu Agent Orange.
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Mrak vehnala do oblasti exploze. Její příčinou bylo přehřátí reaktoru a řetězová reakce.
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Na výbuch továrna zareagovala příkladně, příčinu havárie odstranili zaměstnanci do dvaceti minut od nehody.
Autor: ČTK
Jenže vedení továrny a společnosti, které patřila, chtělo neštěstí udržet v tajnosti. Jedovatému mraku, který věznil okolí, navzdory.
Autor: ČTK
Všechny fotky mužů pečlivě chráněných bílými plášti a respirátory jsou z mnohem pozdější doby. Korporaci trvalo osm dní, než vyjevila, jak nebezpečný jed z továrny unikl.
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Kam až ustoupí, odvažovali majitelé na laboratorních miskách – zatímco děti sužovalo chlorakné, kožní léze a puchýře.
Autor: ČTK
Reakcí Waltera Janna a dalších představitelů společnosti Givaudan byla bagatelizace: byla to běžná nehoda, z továrny prý unikly běžné plyny na bázi herbicidů.
Autor: ČTK
Zatímco se korporace soustředila výhradně na boj o svou tvář, děti sužovaly následky jejích chyb a egoismu.
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Díky tlaku veřejnosti se zjistilo, že továrna naprosto podcenila, s jak nebezpečnou výrobou nakládá.
Autor: ČTK
Scházely mechanismy, jak varovat obyvatele okolí, scházely zdravotní protokoly pro případ neštěstí, scházely jakékoli enviromentální ohledy.
Autor: Profimedia.cz
Toto je (zleva) Alfons Hartmann, chemik z ženevské centrály firmy, to on zjistil, jaký dioxin unikl, a přesto se podílel na embargu. Vedle něj je Walter Jann, šéf. A Guy Waldvogel, výkonný ředitel, který koordinoval právní kroky a PR celé kauzy.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1983 soud vynesl tresty, podmíněné i nepodmíněné. Jenže společnost vyplatila Itálii i poškozeným masivní odškodnění, tresty se nakonec zahladily nebo zmírnily.
Autor: ČTK
Evropa však reagovala. Přijala Směrnici Seveso, která striktně určuje bezpečnostní regulace a pravidla pro podniky, které uskladňují velká množství nebezpečných látek.
Autor: ČTK