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Italský Černobyl: únik dioxinu korporace tajila, mezitím znetvořil děti

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Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela... Nebyla to jen lecjaká průmyslový katastrofa. Magazín Time jí v roce 2010... A tento muž je Walter Jann. Šéf ženevské firmy Givaudan, která chemičku ICMESA... A rovněž toto je tvář hrozivé události. Dělnická rada továrny ICMESA. Pracující... Bílý mrak se z továrny na herbicidy vyvalil kolem poledne 10. července 1976.... Obsahoval hydroxid sodný, ethylenglykol a další látky, ale též TCDD.... Obyvatelé měst Seveso, Meda, Desio, Cesano Maderno netušili, co na jejich domy,... TCDD je karcinogenní, způsobuje těžké vývojové vady u dětí a znetvořující,... Lidé nevěděli, že je pohlcuje mrak látky, kterou používá americká armáda jako... Mrak vehnala do oblasti exploze. Její příčinou bylo přehřátí reaktoru a... Na výbuch továrna zareagovala příkladně, příčinu havárie odstranili zaměstnanci... Jenže vedení továrny a společnosti, které patřila, chtělo neštěstí udržet v...
Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala evakuace. Od nehody a korporátního zločinu u města Seveso uplynulo 10. července 50 let.

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