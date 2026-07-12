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Mají všechno – Koloseum i Český Krumlov. Čínský architektonický bizár
Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály, pařížské fontány, londýnské mosty. I náš Český Krumlov. Čínská „duplicature“, duplikační architektura, nabídla všechno....
Tak se to dělá. Zmrzlinář objevil chybu v televizní hře, vyhrál balík
Lidé sní, že jednou vyhrají v soutěži moře peněz. Michael Larson místo toho proseděl stovky hodin u televize a studoval blikající světýlka. Objevil způsob, jak porazit hru založenou údajně na náhodě....
Italský Černobyl: únik dioxinu korporace tajila, mezitím znetvořil děti
Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala...
Lovil je jako zvěř. Aljašský netvor nenáviděl „špatné ženy“, miloval lov
Běžný chlapík, pekař, člen místní aljašské komunity, výtečný lovec, majitel trofejních kousků. Nikdo netušil, že po dlouhé roky loví a vraždí ženy. Sebemenší podezření neměli sousedé, ani lovečtí...
O vraždě, své sexuální deviaci i spolupráci s Markovičem. Sadista Vladimír T. vypráví
Ani dnes nikdo tohoto pohublého seniora neosloví jinak než „pane inženýre“. Bývalý elektrotechnický specialista v letectví Vladimír T., vzdělaný intelektuál a milující otec, však neproslul geniálními...
Italský Černobyl: únik dioxinu korporace tajila, mezitím znetvořil děti
Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala...
Strašidlo antisemitismu v českých zemích nikdy nevymizelo. Kam sahají jeho kořeny
Ještě před pár lety asi nikoho nenapadlo, že se i osmdesát let po holokaustu bude mluvit o stoupající nenávisti vůči Židům ve společnosti, dokonce v té evropské s dlouhou křesťansko-židovskou...
Mafie vám vezme duši. Já si ji vzala zpět, říká bývalá gangsterská královna
Její život je unikum. Když zastřelili jejího muže, šéfa černošské mafie, jednoduše převzala drogový byznys. Řídila jednu z největších distribučních sítí prodeje kokainu a heroinu na světě. A dovedla...
Lovil je jako zvěř. Aljašský netvor nenáviděl „špatné ženy“, miloval lov
Běžný chlapík, pekař, člen místní aljašské komunity, výtečný lovec, majitel trofejních kousků. Nikdo netušil, že po dlouhé roky loví a vraždí ženy. Sebemenší podezření neměli sousedé, ani lovečtí...
Co si chcete zapamatovat, nesmíte si zapsat! Novinář vyzkoušel trénink paměti
Abychom si zapamatovali nákupní seznam o pětadvaceti položkách, rozmístíme je v představě po bytě a necháme je vykonávat aktivity, které přísluší lidem. Za chvíli byt v mojí představě neodpovídá...
Fotbal hrajeme v Česku i díky šlechtě. Míč k nám přivezl Thurn-Taxis, říká historik
Aristokraté nebyli jen slavní vojevůdci, ministři a duchovní, ale také podnikatelé, průmyslníci, automobilisté, cestovatelé, stavebníci, lesníci, sportovci, těžaři a lidé, kteří udávali trendy...
Mají všechno – Koloseum i Český Krumlov. Čínský architektonický bizár
Celý svět v jedné zemi. Americké kovbojské městečko, benátské paláce a kanály, pařížské fontány, londýnské mosty. I náš Český Krumlov. Čínská „duplicature“, duplikační architektura, nabídla všechno....
Dvanáct ran kamenem. Jen náhoda, snažil se z brutálního činu vymluvit pachatel
Seděl v lokále, před sebou pivo a už nějakou dobu ji pozoroval. Dnes si konečně ověří, jestli je pravda, co se o ní říká. Když míjela jeho stůl, vyzývavě na ni mrkl a zatahal ji za sukni. Pohled mu...
Jak na sex: Pro partnerčinu rozkoš zapomínám na svou, píše čtenář
Vždycky jsem se příliš, skoro výhradně, soustředil na partnerčino vzrušení a uspokojení. Přílišné soustředění zrušilo spontánnost, a vlastně i vzrušení, jak z toho ven? píše čtenář Jan. Sexological...
Nevěděl, k čemu je klika. Ztráta paměti mi změnila pohled na vzdělávání, říká ředitel
Ředitel školy Rostislav Konopa po pádu z kola ztratil paměť z prvních 25 let svého života. Zkušenost ho přivedla k otázkám identity, charakteru a skutečného smyslu vzdělávání. „Často jsme vězni svých...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
O vraždě, své sexuální deviaci i spolupráci s Markovičem. Sadista Vladimír T. vypráví
Ani dnes nikdo tohoto pohublého seniora neosloví jinak než „pane inženýre“. Bývalý elektrotechnický specialista v letectví Vladimír T., vzdělaný intelektuál a milující otec, však neproslul geniálními...
Tak se to dělá. Zmrzlinář objevil chybu v televizní hře, vyhrál balík
Lidé sní, že jednou vyhrají v soutěži moře peněz. Michael Larson místo toho proseděl stovky hodin u televize a studoval blikající světýlka. Objevil způsob, jak porazit hru založenou údajně na náhodě....