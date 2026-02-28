Jako člen lidových hlídek pátral vrah sám po sobě. Brutálně zavraždil desítky žen

Snímek z obce Soloniki, ve které sériový vrah Gennadij Modestovič Michasievič žil s manželkou a dětmi od roku 1976. | foto: koláž iDNES David Votruba

Dobrý muž, manžel, otec dvou dětí, rodinný typ. Abstinent. Vzorný pracovník, funkcionář stalinistické strany. A sériový vrah. Jeho čísla jsou hrozivá. Šestatřicet vražd žen mu prokázal soud, k třiačtyřiceti se doznal. Přičítá se mu přinejmenším ještě o dvanáct víc. Gennadij Michasevič vraždil po čtrnáct let.

Krimi příběh

Klíčový byl pro jeho život a běsnění večer 14. května roku 1971. Byl na cestě z Vitebsku do Polocku v severním Bělorusku, tehdy v rámci Sovětského svazu. Cítil se prý zhrzený, zničený. Zlomil ho rozchod, jeho dívka od něj odešla, aby se vdala za jiného.

Nevěděl, proč by měl žít dál. A údajně nechtěl žít dál. V kapse měl smyčku z provazu, v hlavě odhodlání – spáchá sebevraždu.

Jenže osud mu do cesty přivedl mladou ženu. Rozhodnutí udělal on sám. Místo sebe zabil ji. „Proč se rdousit kvůli ženě? Lepší je zardousit nějakou jinou,“ pomyslel si prý.

Jen v roce 1984 zavraždil dvanáct žen. Vitebskou oblast sevřel děs, ženy odmítaly chodit na odpolední a noční směny, po setmění na ulicích utichl život. Pak přišel mladý vyšetřovatel Nikolai Ignatovič.

Kraken z mořského nitra. Soutěž fotek přírody nabízí monstra i krasavce

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují...

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují fantazii, dráždí. Vzácná chobotnice Ancistrocheirus lesueurii k nim patří. I jeho snímek se proto dostal do soutěže Close-Up...

21. února 2026

Na sítích doučuje děti. Učitel by měl být empatický parťák, míní influencer Řežábek

Premium
Robin Řežábek

Studenty učí nejen matematiku a češtinu, ale taky to, jak se vlastně učit. A to i přesto, že se kdysi zapřisáhl, že nikdy učit nebude. Dnes má influencer Robin Řežábek tisíce sledujících a tak trochu...

20. února 2026

