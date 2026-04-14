Pro vraždění si sepsal manuál. Bude hodnotným pomocníkem, říká FBI

Brutální. Systematický, pro vraždění a odklízení těl si sepsal pečlivý manuál. Inteligentní, profesí architektonický konzultant. Unikal desetiletí. A chladný jako led. Teď sériový vrah Rex Heuermann doznal vinu. A uzavřel obchod, bude spolupracovat se speciálním týmem FBI. Bude k nezaplacení, chválí si experti.
Rex Heuermann. Sériový vrah, který má pomáhat FBI.

Ona jednotka již zpovídala mnohé pachatele zločinů jako z hororů. Teda Bundyho, Johna Wayneho Gacyho, Richarda Specka. Nejvíc se blíží tomu, jak si představujeme agenty, kteří se snaží vloudit do zločincovy mysli. Jak je ztvárňuje Hollywood.

Jenže tato jednotka existuje. Nese název Behavioral Science Unit, vznikla v roce 1972, jako předmět jejího zájmu jí protokol vytkl neobvyklé, bizarní zločinné kauzy. Zajímají ji profily pachatelů. To, od čeho odvracíme oči – jejich motivace, podle čeho si vybírají oběti, jak sofistikovaně činy páchají. Jejich mysl.

Rex Heuermann. Sériový vrah, který má pomáhat FBI.
Někde tady viděli Shannon Gilbertovou naposledy.
Maureen Brainard-Barnesová. I její tělo našli poblíž Gilgo Beach.
Melissa Barthelemy, další oběť
Když je pachatel odsouzený a za mřížemi, navštíví jej analytici týmu. Co mohou nabídnout? Potravu pro jeho narcismus. Ti muži, v drtivé většině to jsou muži, jsou totiž v zajetí narcismu, ke svému běsnění se mají tendenci rádi vrátit. Aby se „pochlubili“. Proč unikali tak dlouho.

Teď má jednotka nového spolupracovníka. Přihlásil se jim, ještě než byl odsouzený. Uzavřel obchod.

Jmenuje se Rex Heuermann, média ho přezdívají vrah z Gilgo Beach. A je ukázkovým partnerem. Slušný podnikatel, profesionál, spořádaný otec rodiny. Sadista, který vraždil po desetiletí.



OBRAZEM: Hravý sex, drsnější, explicitní. Veletrh nabídl erotiku bez studu

Místo, kde ostych nebyl na místě. Výstižněji, kde nebyl potřeba. Na pražský...

Místo, kde ostych nebyl na místě. Výstižněji, kde nebyl potřeba. Na pražský erotický veletrh přišli muži i ženy okukovat, ochutnávat, zkoušet, osahávat si, inspirovat se, kochat se i žasnout. Bez...

Ďábel mezi nohama. Pro Rocca Siffrediho bylo porno a sex i běsem

Mezi ženami. Rocco Siffredi nahlížel svůj život velmi sexuálně. Nejen při...

Rozkoš, bolest, porno, závislost, tisíce žen, rodina. Život Rocca Siffrediho je vrstevnatější, než by se od pornoherce čekalo. A především, vrstevnaté je i to, jak svůj život vnímá. I když se celý...

Speciální místo na penisu. Studie našla mužský bod G

Studie se zaměřila na pánský rozkrok.

Je doposud nejdetailnější studií neuroanatomie penisu. A přinesla výsledek, identifikovala na něm oblast, kterou označuje za centrum sexuálních vjemů. Za speciální místo sexuálních počitků. Místo,...

Zítra se můžeme probudit do úplně nové reality. Egyptolog Bárta o kolapsu civilizací

Premium
„Pokud nám záleží na budoucnosti, musíme své chování změnit,“ varuje egyptolog...

Pokud nám záleží na budoucnosti, musíme své chování změnit, varuje egyptolog a archeolog Miroslav Bárta, který zkoumá zaniklé civilizace naší planety. A zjišťuje, že dnešní společnost má s nimi až...

OBRAZEM: Svatá trpělivost. Američan postavil model New Yorku s každým domem

Vybudoval celé město. Ne ledajaké, rovnou New York City. Všech jeho pět obvodů....

Vybudoval celé město. Ne ledajaké, rovnou New York City. Všech jeho pět obvodů. Co víc, všechny jeho mosty, mrakodrapy, parky, všechny jeho domy. Na hyperrealistickém miniaturním modelu metropole...

