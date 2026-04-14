Ona jednotka již zpovídala mnohé pachatele zločinů jako z hororů. Teda Bundyho, Johna Wayneho Gacyho, Richarda Specka. Nejvíc se blíží tomu, jak si představujeme agenty, kteří se snaží vloudit do zločincovy mysli. Jak je ztvárňuje Hollywood.
Jenže tato jednotka existuje. Nese název Behavioral Science Unit, vznikla v roce 1972, jako předmět jejího zájmu jí protokol vytkl neobvyklé, bizarní zločinné kauzy. Zajímají ji profily pachatelů. To, od čeho odvracíme oči – jejich motivace, podle čeho si vybírají oběti, jak sofistikovaně činy páchají. Jejich mysl.
Vrah, jeho oběti. A pizza
Když je pachatel odsouzený a za mřížemi, navštíví jej analytici týmu. Co mohou nabídnout? Potravu pro jeho narcismus. Ti muži, v drtivé většině to jsou muži, jsou totiž v zajetí narcismu, ke svému běsnění se mají tendenci rádi vrátit. Aby se „pochlubili“. Proč unikali tak dlouho.
Teď má jednotka nového spolupracovníka. Přihlásil se jim, ještě než byl odsouzený. Uzavřel obchod.
Jmenuje se Rex Heuermann, média ho přezdívají vrah z Gilgo Beach. A je ukázkovým partnerem. Slušný podnikatel, profesionál, spořádaný otec rodiny. Sadista, který vraždil po desetiletí.