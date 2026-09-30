Jsem vrah génius, říkal šerifův zástupce. Vypátrala ho matka jedné z obětí

„Udělal jsem něco bláznivého a budete se na mě šíleně zlobit,“ ohlásil šerifovi floridského okresu Martin jeho zástupce. A hned se doznal: Rozhodl se prý, že dá dvěma náctiletým dívkám lekci, jak nebezpečné je stopování. Ale přepískl to. Odvezl je a údajně nechal v bažinách u řeky Indian River.
Byl to značně eufemistický popis toho, co udělal.
Na místa činu se vracel kvůli nekrofilii. Z těl si bral trofeje. Během prohlídky se u něj doma nalezly osobní věci, šperky, dokumenty, oblečení, zuby dívek.