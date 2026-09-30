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Jsem vrah génius, říkal šerifův zástupce. Vypátrala ho matka jedné z obětí

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Gerard Schaefer. Mnozí muži zákona, kteří na jeho případu pracovali, ho označili za nejhrůznějšího vraha, s nímž se setkali. | foto: Getty Images

Učitel, člen vlasteneckého protihippie sboru, policista, šerifův zástupce. Též sexuální deviant, který si liboval v mučení. A vrah, který miloval psychické týrání. Po odsouzení psal Gerard Schaefer ve vězení sadistické povídky, vedl korespondenci s dalšími vrahy. Zabil ho kvůli bizarní při spolutrestanec.
Krimi příběh

„Udělal jsem něco bláznivého a budete se na mě šíleně zlobit,“ ohlásil šerifovi floridského okresu Martin jeho zástupce. A hned se doznal: Rozhodl se prý, že dá dvěma náctiletým dívkám lekci, jak nebezpečné je stopování. Ale přepískl to. Odvezl je a údajně nechal v bažinách u řeky Indian River.

Byl to značně eufemistický popis toho, co udělal.

Na místa činu se vracel kvůli nekrofilii. Z těl si bral trofeje. Během prohlídky se u něj doma nalezly osobní věci, šperky, dokumenty, oblečení, zuby dívek.

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