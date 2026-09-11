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Vysvléct, vyfotit, uškrtit, zneužít. Sériového vraha holčiček zastavily až dvě malé sestry

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Nevzrušený, chladný. Cutomu Mijazaki (muž pod bílou látkou) vraždil, jako by to bylo v komiksu. | foto: Profimedia.cz

Nikdy se neomluvil, nevysvětlil mnoho. Japonský kanibal Cutomu Mijazaki vraždil školačky, pozůstalé rodiny trýznil dopisy. Protože byl fanouškem žánrů anime a manga, stát proti oné subkultuře rozpoutal morální paniku.
Krimi příběh

Otřásl Japonskem v době jeho ekonomické expanze, kdy se zdála být celá společnost seřazená za úspěchy svých velkých korporací. V jednotě, v úhledné harmonii. Otočil pozornost na japonský kult prepubertální nevinnosti, idolizované, ale zároveň náchylné k degradaci a vulgarizaci.

A kromě svých fyzických obětí zavraždil Cutomu Mijazaki sociálně vlastní rodinu.

„Tohle se stane dětem, co říkají věci jako ty.“ Uškrtil ji. Tělo dovezl domů, dva dny ho sexuálně zneužíval, fotil ostatky i sebe, natáčel, instaloval, fotil, pil krev, kanibalizoval, uschoval v bytě. Čtvrtá oběť.

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