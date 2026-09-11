Otřásl Japonskem v době jeho ekonomické expanze, kdy se zdála být celá společnost seřazená za úspěchy svých velkých korporací. V jednotě, v úhledné harmonii. Otočil pozornost na japonský kult prepubertální nevinnosti, idolizované, ale zároveň náchylné k degradaci a vulgarizaci.
A kromě svých fyzických obětí zavraždil Cutomu Mijazaki sociálně vlastní rodinu.
„Tohle se stane dětem, co říkají věci jako ty.“ Uškrtil ji. Tělo dovezl domů, dva dny ho sexuálně zneužíval, fotil ostatky i sebe, natáčel, instaloval, fotil, pil krev, kanibalizoval, uschoval v bytě. Čtvrtá oběť.