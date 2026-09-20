Tušili, že je to člověk nelítostný, ale tohle nečekali. Když dva policisté převlečení za elektromontéry přišli v září 1951 zatknout devětapadesátiletého Pilčíka do jeho chalupy v Senci na Plzeňsku, našli tam v kozím chlívku dvanáctiletou Danielu B. připoutanou řemeny k dřevěné desce a s hlavou zavřenou v bedně vycpané vlnou, která měla tlumit její naříkání. Mladinkou příbuznou dvou svých obětí Pilčík nezardousil, neumlátil ani neupálil. Nechal si ji, aby ji mohl znásilňovat a mučit. Trvalo to tři měsíce – až do příchodu Veřejné bezpečnosti.
Tvrdil o sobě, že se plavil na Titaniku a přežil.