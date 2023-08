Sériového vraha rozlítilo, že policie případ odložila. Usvědčil se sám

Norman Williams, náčelník policejního oddělení ve Wichitě, dělal tajnosti do poslední chvíle. Z jeho optimistických náznaků však novináři pochopili, že půjde o něco opravdu velkého, proto se na tiskovou konferenci dostavili v hojném počtu. Po jejich uvítání pak zahájil schůzi 19. května 2005 větou: „V krátkosti: máme ho. BTK je zatčen.“

Nejenže to nikdo nečekal, ale nikdo v to už ani nedoufal. Případ sériového vraha, který se ztotožňoval s iniciály BTK, se totiž považoval za nevyřešený, neuzavřený a dávno založený do archivu spisů. Mělo se za to, že pachatel, který kdysi čile komunikoval s médii a se zvráceným potěšením se chlubil světu s napáchanými hrůzami, aby se pak na pětadvacet let odmlčel, je nejspíš už dávno po smrti.

Williams si trumfů připravil víc. Dopadený vrah seděl ve vyšetřovací cele, důkazů pro jeho usvědčení existoval dostatek. Navíc s policií plně spolupracoval.

Hlavní bylo, že se doznal celkem k deseti vraždám. Včetně surového vybití rodiny Oterových. To způsobilo rozruch. Na ten případ si v detailech vzpomínali už jen starší novinářští účastníci tiskové konference. Ale slyšel o něm každý, i když se odehrál před jednatřiceti lety. Patřil totiž k těm nejzrůdnějším zločinům, které se za poslední dekády odehrály ve Wichitě.

Vraždy bez motivu

Zvláštní agent Kansaského úřadu pro vyšetřování Larry Thomas ho z paměti nikdy dostat nedokázal. V lednu 1974 byl totiž pověřen první obhlídkou místa činu a posléze i vedením případu. Případu, v němž se ze stop sice dalo dobře číst, ale příběh jimi vyprávěný pozbýval smysl.

Do rodinného domu na rohu North Edgemoor Street pachatel pronikl za denního světla, hlavními dveřmi. Buď lstí, anebo pohrůžkou zbraní si na čtyřech přítomných členech domácnosti Oterových, rodičích a dvou dětech, další tři jejich děti byly tou dobou ve škole, vymohl vypuštění jejich psa na zahradu a shromáždil je v obývacím pokoji. Tam je svázal a poté jednotlivě dopravil do různých místností. Aby je jednoho po druhém zavraždil.

Osmatřicetiletého Josepha vrah uložil pohodlně na gauči, vypodložil mu hlavu, a pak jej nechal udusit s igelitovým sáčkem na hlavě. Třiatřicetiletou spoutanou Julii také opakovaně dusil sáčkem, ale několikrát ji vysvobodil. Aby ji nakonec uškrtil. Nejprve to zkoušel rukama, nakonec provazem. Devítiletého syna Oterových udusil pytlem na odpadky a jedenáctiletou Jospehine oběsil ve sklepě na trámu.

„V provedení těch vražd se mísila nepromyšlenost se surovostí,“ vyprávěl Thomas. „Na první pohled to vypadalo jako zpackané vloupání, které se zvrhlo v zavraždění svědků, při němž pachatel našel v zabíjení, s nímž neměl mnoho praktických zkušeností, uspokojení.“ A tak se každá další vražda vyznačovala stupňující se brutalitou, mučením obětí. Sexuální podtext tu na první pohled chyběl, proti hypotéze o vloupání hovořilo to, že se z domu ztratily jen cetky.

Patrná byla minimální snaha pachatele o zahlazení stop a absence motivu. Proti amatérismu pachatele však hovořilo, že v domě pobyl několik hodin. Byl si jistý, že nebude přistižen. Anebo se toho jen neobával?

Znamenalo to, že nejspíš měl obhlédnutý terén. Věděl, že tři z pěti dětí Oterových budou ve škole. Chtěl zabíjet, jen nevěděl jak. A nechtěl se zašpinit. Mohla za tím být pomsta?

Bez kontroly nad obětí

Vyšetřování brzy uvázlo na mrtvém bodě. A nikterak nepomohlo, že o 79 dní později došlo k dalšímu útoku. Oběti měly být dvě, ale devatenáctiletý Kevin Bright se zachránil. Předstíral smrt, vymanil se z pout, přivolal pomoc. Pro jeho jednadvacetiletou sestru Kathryn už však bylo pozdě. Zemřela během převozu do nemocnice.

I když na místě činu nechyběly tytéž propriety, zejména pouta k znehybnění dvojice přepadené v jejím domě, s vraždou rodiny Oterových nebyl případ propojován. Pachatel byl totiž silně ozbrojený. Měl pistoli, revolver a brokovnici. A při vraždění střílel, bodal nožem. Nad situací neměl absolutní kontrolu jako u vražd z North Edgemoor Street. Pospíchal.

Kevin vypověděl, že je neznámý muž během přepadení „chlácholil“ tím, že je uprchlým trestancem z Kalifornie a chce jen peníze a klíče od auta. I to vyšetřovatele zmátlo. Hnali se za přeludem z kartoték, procházeli registry vězňů na útěku. Marně a bez výsledku.

Propojovat tuto vraždu s případem Shirley Relfordové prý nebyl důvod. Ženu uškrtil, zatímco v koupelně bytu zamkl tři její děti, které plánoval zabít později. Ale ony utekly. Shoda se nejevila být ani v případu Nancy Foxové, spoutané a uškrcené v roce 1977. Nebo s vloupáním do domu Anny Williamsové, kterou si vrah vyhlédl, ale nezastihl ji doma, protože se zdržela u přátel.

O propojení oné série se postaral především sám pachatel, v sérii dopisů zaslaných místní televizní stanici KAKE. V chaotické směsi v nich paroduje lidové písničky, bere si za vzor Jacka Rozparovače, hovoří o neustálém puzení k dalším vraždám, popisuje detaily svých činů a vysmívá se neschopnosti vyšetřovatelů. Z listů byla patrná až zoufalá snaha o to, aby se o jeho činech vědělo a hovořilo.

Sám dává k výběru několik oslovení, jimiž ho média mají nazývat. Nejlépe jej prý vystihují iniciály BTK. Značí trojici „bind, torture, kill“. Svazování, mučení a zabíjení.

Byznys plynoucí ze strachu

Jestli má někdo v 70. a 80. letech z morbidní senzace vraždícího maniaka, který se zjevně bez obtíží dobývá do domů svých obětí, prospěch, jsou to kansaské firmy zajišťující bezpečnost domácností. Původně okupovaly fádní segment trhu, soustředily se na prevenci proti požárům. Ale tehdy začnou z rodinných domů a bytů vyrábět nedobytné bunkry a pevnosti.

Obnáší to nerozborné zámky, řetízky na dveřích, petlice a závory, vyztužení vchodových i zadních dveří, zesílení rámů, západky na oknech v přízemí, okna zamřížovaná, nerozbitná a s okenicemi. A též nezbytný servis bezpečnostních pohotovostních linek, elektronické zámky, trezory, nedobytné místnosti, připojení domů na alarm, instalace kamer. Zní to cynicky, ale pro tento byznys je BTK požehnáním.

Své o tom vědí ve společnosti ADT Security Services, která instalace bezpečnostních systémů zajišťuje. To, že je hlavním důvodem k pořízení bezpečnostních prvků za tisíce dolarů nepolapitelný běsnící vrah, potvrzují zaměstnancům sami klienti.

Aniž by si byli vědomi, že celý registr vstupních kódů a hesel, seznam nouzových pohotovostních slov, přesné umístění detektorů i rozmístění zámků sdělují přímo BTK. Mezi lety 1974 a 1988 je totiž Dennis Lynn Rader zaměstnancem této firmy. Od elektrikáře, který montuje alarmy v domácnostech, to dotáhne až do kanceláře vedení.

Je to práce, která ho dokonale naplňuje. Dává mu totiž procítit hrůzu, kterou svými činy vyvolal. Neuplyne den, kdy by od vyděšených lidí neslyšel o tom, jak se bojí démonického škrtiče.

Zvou si ho domů, aby je ochránil před sebou samotným. Ten paradox mu poskytuje nezměrné potěšení. Při obhlídkách před klienty nahlas spekuluje: „Kdybych byl BTK, přišel bych dveřmi ze dvora. Máte tam osazené světlo a dvojitý zámek?“ Sleduje, jak se třesou strachy a přepočítávají peníze. Je si vědom toho, jak dokáže bezpečnostní prvky, které sám nainstaloval, obejít.

A když náhodou prodeje váznou? Pak vrah nejspíš brzy udeří znovu.

Spolehlivý člen komunity

Rader se jeví být pod maskou mrzouta bez smyslu pro humor mužem s vcelku dobrým srdcem. Platí za solidního a spořádaného muže. Za sebou má službu u vojenského letectva USA a vysokoškolská studia, která kvůli průměrným výsledkům dokončil až na druhý pokus. Krátce pracoval v oddělení masa v místním supermarketu, následně jako montážní dělník sestavoval zahradní domky a altány. Ještě než získal zaměstnání v ADT Security Services, oženil se.

Má ženu a dvě děti, s nimiž vede spokojený rodinný život. Nezávidí, nepomlouvá, nekleje. Je oddaným členem místní luteránské církve, nechybí na žádném kázání. Dokonce byl zvolen do místní luteránské rady. Je jedním z vedoucích místního skautského oddílu, všemožně přispívá k soudržnosti wichitské komunity. Když se provádí sčítání obyvatel, přihlásí se jako dobrovolník k obcházení domů.

A pochopitelně, sonduje při tom terén.

Své divoké sexuální fantazie, v nichž se to hemží násilím a představami o působení utrpení, dovedně skrývá. Že se doma převléká do ženských šatů, svazuje se a přehrává si, jak je sám svojí obětí? Nic z toho prý jeho žena netušila. Spojení mezi arogantním BTK a Raderem se všem jevilo být zcela nepravděpodobné.

V dubnu 1985, září 1986 a lednu 1991 dojde v oblasti Wichity a Park City k dalším třem vraždám. I při nich pachatel pronikl do domácností, kde své oběti znehybnil a uškrtil. Rukama, punčochami. Ale za činy, které opět nesou rysy práce dosud nepolapeného sériového vraha, už nenásledoval zpupný výsměch. BTK se odmlčel a od roku 1978 s úřady už nekomunikoval.

Mělo se za to, že tyto vraždy s loupežným a sexuálním motivem spáchal někdo další. O napodobitele totiž neměl neblaze proslulý BTK nouzi. V roce 1988 někdo vyvraždil trojčlennou rodinu Fagerových, prý jen proto, že obdivoval jeho „legendární práci“.

Vychladlé stopy

V roce 2004, třicet let po masakru v domácnosti Oterových a bezútěšném vyšetřování, byl celý případ BTK založen do spisu. Zmínka o tom padne i v místních novinách, které si tehdy devětapadesátiletý Dennis Rader přečte. A je vztekem bez sebe.

Proč? Zpráva nevyvolala žádný ohlas veřejnosti, nikdo se už totiž bestie BTK nebojí.

Rader znovu pociťuje tutéž ztrátu kontroly nad situací, jako při vraždě Brightové. Je slabý a ví o tom. Zhoršilo se mu zdraví a kondice, má třes v oteklých rukou. Nemůže už své oběti škrtit pevným stiskem, proto si také při posledních vraždách vypomáhal punčochami.

Není tím plíživým stínem jako dřív. Je nápadný. Sesbíral už tři soudní zákazy přiblížit se ke konkrétním lidem, kteří jej obvinili ze stalkingu. Po propuštění z bezpečnostní firmy pozbyl bezprostřední kontakt s potenciální kořistí. Je zaměstnán jako pomocný dozor veřejného pořádku v Park City. Peskuje mládež za odhazování odpadků, ale nikomu strach nenahání. Také vypomáhá s odchytem psů. Pro svou horlivost a bazírování na předpisech, hraničících se šikanou, je všem spíše k smíchu.

S tím, že vyšetřování BTK, fenomenálního sériového vraha deseti lidí, jeho mistrovské životní dílo, bude zapomenuto, se nemohl smířit. A tak chtěl znovu všem připomenout, co BTK dokázal. Pod silně naznačujícím pseudonymem Bill Thomas Killman napsal v březnu 2004 do redakce deníku The Wichita Eagle. A když to nezabralo, oslovil média ještě desetkrát.

Nešetřil přitom popisy svých zločinů, brutálními detaily. Aby doložil autenticitu své práce, do obálek a balíčků přikládal drobnosti. Suvenýry, které naloupil u svých obětí. Svou arogancí znovu provokoval policii.

Chtěl se chlubit a toužil po tom, aby se o BTK všude hovořilo. Bylo toho tolik, co chtěl sdělit! Jenže na papír pohlednic a dopisů se to nevejde – a on by se tak rád vypsal ze šťavnatých podrobností! Proto oslovil přímo policii, dotázal se, zda je možné nějak dosledovat autora textu, napsaného v běžném textovém editoru a uloženého na disketu. Skrze inzerát mu policie odpoví, že to možné není.

BTK tedy 16. února 2005 zasílá disketu s obsáhlým popisem svých činů, sepsaných ve Wordu. Nemá tušení, že policejní experti objeví na téže disketě i fragmenty prve smazaných souborů, včetně jejich metadat.

Z nich se policie dozví, že soubory byly na disketu nahrány z počítače „Christ Lutheran Church“, Luteránské Kristovy církve, která sídlí ve Wichitě, a poslední úpravy s nahráváním souborů prováděl uživatel jménem „Dennis“. Působilo to až neuvěřitelně naivně.

DNA i doznání

Dosud nehmotný stín BTK, který jednatřicet let unikal odhalení, jako by se před vyšetřovateli začal materializovat. Dvoutvářné chování Radera odpovídalo psychologii pachatele. Prohřešky stalkingu, jichž se dopustil, rázem dostávaly jiný rozměr. Jeho vůz zachytily kamery v místech, kde BTK zanechával balíčky s dárky pro policii a média. K zatčení a povolení k prohlídce to však ještě nestačilo.

S tím vypomohl až test DNA, který podstoupila jeho dcera. Její genom se shodoval se stopami, které za sebou před lety zanechal vrah, z devadesáti procent.

Zatčení Dennise Radera připomínalo manévry. Účastnily se ho jednotky Kansaského úřadu pro vyšetřování i agenti FBI, ale proběhlo bez problémů. „Asi víte, proč jsme vás zadrželi,“ ptal se ho policista. „Mám určité tušení,“ odvětil.

Vypovídal ochotně, spolupracoval. Těšil se z toho, že se BTK znovu stane pojmem. Přiznal se i u soudu, aniž by projevil známku lítosti nebo soucitu. V době jeho soudního procesu už v Kansasu neplatil trest smrti, proto byl odsouzen k deseti po sobě jdoucím doživotním trestům s minimální délkou 175 let. Odpykává si je ve speciálním oddělení nápravného zařízení v El Doradu.