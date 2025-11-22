Odpal dobrý, účinek slabší, zapsal si. Senior děsil bombovými útoky, roky unikal

Interiér nemocnice s poliklinikou ve Vysočanech krátce po výbuchu. Zraněni byli tři pacienti. Vyfoceno: 10. 3. 1999

  15:00
Do hlavy nikomu nevidíme, ač třeba psychiatři se o to dost důkladně snaží. V důchodci Vladimíru Š. patrně hlodal pocit, že ho život o cosi – snad o uznání – okradl, a rozhodl se to onomu pomyslnému osudu tak nějak vrátit. A vzal to opravdu z gruntu.

Krimi příběh

Nostalgici při nějakém výrazném trestném činu obvykle nad internetovými weby vzdychají: Jo, tohle se dřív nedělo! V případě neadresných útoků na skupiny osob však lze říci, že dělo, i když možná méně. Stačí vzpomenout Olgu Hepnarovou, která si místo bomby zvolila v červenci roku 1973 k pomstě nákladní automobil. Ve stejném roce způsobil na slovenském ministerstvu spravedlnosti výbuch invalida, dožadující se odškodnění za pracovní úraz. Bombu měl v aktovce a při amatérském pokusu o jeho pacifikaci přišli o život dva lidé, další byli těžce zraněni.

Jeden výsledek jeho bádání se mu roztrhl v ruce. Přítomný lékař vyslovil názor, že část prstů bude nutné amputovat. Zakrvácený Vladimír Š. uraženě odešel...

