Nostalgici při nějakém výrazném trestném činu obvykle nad internetovými weby vzdychají: Jo, tohle se dřív nedělo! V případě neadresných útoků na skupiny osob však lze říci, že dělo, i když možná méně. Stačí vzpomenout Olgu Hepnarovou, která si místo bomby zvolila v červenci roku 1973 k pomstě nákladní automobil. Ve stejném roce způsobil na slovenském ministerstvu spravedlnosti výbuch invalida, dožadující se odškodnění za pracovní úraz. Bombu měl v aktovce a při amatérském pokusu o jeho pacifikaci přišli o život dva lidé, další byli těžce zraněni.
Jeden výsledek jeho bádání se mu roztrhl v ruce. Přítomný lékař vyslovil názor, že část prstů bude nutné amputovat. Zakrvácený Vladimír Š. uraženě odešel...