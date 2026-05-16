Tu dívku na něj použijí úplně stejně, jako se do pasti na myši nastraží sýr. Je okouzlující. Růžové rty a havraní vlasy dokonale kontrastují s alabastrovou pletí. K tomu splývavé hedvábné kimono.
Gejša má před sebou velmi delikátní úkol.
Má vylákat z úkrytu muže, který je považován za nebezpečného, protože je voják, je ve válce, je na nepřátelském území a má zbraň.
Má ho svést a udělat z něj beránka.
Gejše ale nic nehrozí, protože je papírová. Jen zvětšená fotka.
Kdo tuhle akci vymýšlel, měl dost svérázné představy o tom, po čem touží muž blížící se k šedesátce, ubitý desítkami let osamělého života ve vlhké, neproniknutelné džungli. Plán počítá s tím, že ze všeho nejvíc bude zoufale lačnit po pohledu na krásnou mladou ženu.
Japonská vláda je pod tlakem, aby pro jistotu prověřila mýty o japonských vojácích, které kolují po pacifických ostrovech. Třeba jsou to jen duchové, třeba taky ne.