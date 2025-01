VIDEO: Oči vášně a boje. Sandokan byl kultem a malajským Che Guevarou

Část 1/5

O jeho podobu přitom musel bojovat „jako Tygr z Monpracemu“, jak doslova popisoval, i režisér sám. Zpracování se chopil pod podmínkou, že se bude přísně držet absolutního realismu, jak v případě lokací, tak hereckého obsazení. Šestidílný cyklus Sandokan z roku 1976 byl prvním italským exemplářem žánru „teleromanzo“, jemuž se tak dostalo péče a možností velké kinematografie.

Prozradíme, jak našel režisér Bediho jako představitele hlavní role a jak jej musel u sebe doma v Itálii „zpracovávat“. Připomeneme, kdo jsou Sandokanovi společníci, a ukážeme na skutečného, historického vůdce antikoloniálního odboje. Vysvětlíme, proč se na Sandokana dá nahlížet jako na malajského Che Guevaru. Nejprve však shrneme Sollimův příběh, který si podmanil svět.

Protikoloniální romance

Publikum přenesl seriál do druhé poloviny devatenáctého století do Malajsie. Představitelem utlačovatelské britské nadvlády je v oblasti guvernér James Brooke. Bezskrupulózní, bezcharakterní, samozřejmě. Jeho noční můrou je ostrov Mompracem, který se stal doupětem Malajského tygra, malajského prince Sandokana. Krásného, zdatného, šlechetného, charismatického, přirozeně. A oloupeného okupantskou silou o trůn.

U ostrovní základny Tygr z Monpracemu se svou pirátskou družinou napadá lodě, narušuje obchod, šíří odboj. A jeho tygří řev burcuje celou oblast. Příběh je plný epických momentů, jakým je Sandokanův souboj s tygrem, v němž šelmu v letu rozpáře. Dramatických zápletek je tu mnoho, tou centrální je jeho milostný vztah s překrásnou Mariannou z koloniální rodiny Lorda Guillonka. Překvapivých zvratů, v jednom se vyjeví, že jed, který vůdce povstalecké družiny z prstenu požil, je jen dočasný – a Sandokan se po vhození do vody probudí k životu, rozřeže provazy a pokračuje v boji.

Režisér Sollima cyklus točil po čtyři dlouhé a bolestné roky. Seriálu se naprosto oddal, jeho cílem byl realistický příběh, ale nadaný magií, tajemnem. Jakkoli naivně dnes působí, ve své době magnetizoval davy a vynikal. Zhlédlo ho 27 milionů lidí, to se do oné doby žádnému televiznímu dílku nepovedlo. Ve své kategorii to byl první výpravný, nákladný snímek.

Za jeho dosahem a silou nejsou jen finance, ale především režisérova urputnost. Projevila se i v jeho tvrdohlavé snaze o velkolepé postavy, které nabízejí prostor imaginaci. Za představitelem té hlavní se rozhodl vydat přímo do Asie.