Samurajské fantazírování. Zamlčeli ženy bojovnice, historii si upravili

Vražedné odplaty sicilské mafie. Jaký byl skutečný příběh seriálu Chobotnice

Premium

Letos v lednu to bylo právě sto let, co se v městečku Misilmeri nedaleko italského Palerma narodil Rocco Chinnici, pozdější neúplatný bojovník s mafií, která se ho nakonec nevybíravě zbavila.